Волинські медики розповіли про користь масок, вірус у повітрі та необхідність карантину





В. о. директора Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар наголошує на необхідності самоізоляції, -



«Якщо ви почуваєте себе зле, якщо підвищена температура тіла – ні в якому разі не треба нікуди виходити. Необхідно самоізолюватися», – наполягає фахівець.



«Якщо вас щось насторожує у самопочутті, телефонуйте сімейному лікарю й чітко описуйте свої відчуття. Лікар дасть поради, що слід робити у такому стані, – пояснює Олександр Дудар. – Коли людина відчуває нестримний кашель, пекучий біль у горлі, є відчуття задухи, нестачі повітря навіть у спокої, тільки тоді треба телефонувати 103. Своєю чергою швидка має доставити такого пацієнта в інфекційний стаціонар. Там людину повинні госпіталізувати, якщо є відповідні покази».



Щоби не інфікувати інших та убезпечити себе, продовжує медик, необхідно обов’язково носити маску. Надзвичайно важливими є правильна дезінфекція і ретельне миття рук.



«Маски потрібні, це захист. Є дослідження, що впродовж дня людина, свідомо чи несвідомо, торкається руками обличчя близько 90 разів. Ми навіть не помічаємо цього. А маска унеможливлює це, не дає прямого контакту рук зі слизовими оболонками носа, рота, очей», – пояснює він.



До того ж, не слід забувати, що хвороба у більшості людей може протікати безсимптомно. Тобто людина може почуватися цілком здоровою і сповненою сил, проте бути носієм коронавірусу. Саме тому, вважає Олександр Дудар, карантин і відповідальне його дотримання підуть на користь й стримають поширення вірусу.



«Звісно, у замкнутому приміщенні здоровішим не станеш, треба бувати на свіжому повітрі, на сонці. Тому на вулицю виходити можна. Але ні в якому разі не йти без потреби у людні місця. В аптеках і супермаркетах недаремно встановили вимогу про дотримання дистанції, – зауважує медик. – Звісно, у виграші ті люди, які живуть у приватних будинках. На власному подвір’ї безпечно. Сам по собі вірус не літає в повітрі. Він з’являється тільки тоді, коли поблизу є інфікована людина, яка кашляє і чхає. Але хто не має змоги уникнути людей, тоді все-таки краще обмежити себе і залишатися вдома».



Завідувач відділення пульмонології обласної лікарні Олег Яковенко також категорично закликає людей бути свідомими й ні в якому разі не панікувати.



Пульмонолог нагадує, що нині саме такий період року, коли панує не лише коронавірус, а й грип, аденовірус й багато інших респіраторних збудників, які викликають гостру респіраторну інфекцію верхніх і нижніх дихальних шляхів.



«Щороку з 1 жовтня завжди підвищується рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції – і вірусні, і бактеріальні. У цей період і пневмоній завжди більшає. Усе тому, що стає холодніше, люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, в скупченні, між собою спілкуються в тіснішому колі. Відтак інфекція швидше розповсюджується. Це закономірно. Пік зазвичай припадає на січень, лютий, березень. І вже коли навесні починає теплішати, показники захворюваності починають падати», – пояснює спеціаліст.



«Є певні групи ризику. І не лише щодо коронавірусу. В першу чергу це завжди старші люди – 60-65+, люди з хронічними захворюваннями, люди, які мають слабкий імунітет або взагалі особи з імунодефіцитом: ВІЛ, онкологія, люди після операцій, з трансплантованими органами, ревматологічні хворі тощо. Крім того, у старших людей є віковий імунодефіцит. Вони частіше хворіють, адже у них імунна система значно слабша», – додає лікар.



«Організм дорослої людини так влаштований, що коли відбувається розмноження вірусу, то спершу все починається у верхніх дихальних шляхах, а потім вірус опускається вниз, у найкраще для його розмноження середовище – легені, – роз’яснює Олег Яковенко. – Пік розмноження вірусу у легенях – із третього до шостого-сьомого днів. А людина, яка одужує, може бути вірусоносієм до 37-го дня. Загалом середня цифра – 20 днів. Тобто такій людині не можна йти на вулицю, аби не інфікувати інших».



У нинішній ситуації, наголошують фахівці ВОКЛ, українцям неодмінно треба дотримуватися чітких вказівок ВООЗ і МОЗ. І ні в якому разі не недооцінювати важливості карантинних заходів. Якщо є ознаки нездужання, слід телефонувати до свого лікаря й нікуди не виходити.



Медики рекомендують відмовитися від походів у гості, від людних застіль. Спілкуватися треба на відстані один від одного – не менш ніж два метри. Якщо батьки – люди старшого віку і живуть окремо, то необхідно обмежити з ними контакти. Якщо є потреба приносити їм продукти чи ліки, то робити це вкрай обережно, не обійматися і тримати дистанцію.



«Треба цей період просто пережити, дочекатися тепла, коли уся гостра респіраторна інфекція піде на спад, у тому числі й коронавірус. Але суспільство мусить свідомо й розсудливо ставитися до вимог держави, дбати про власну безпеку і гігієну. На жаль, чимало людей думають, що їх це не стосується і омине. Це велика помилка», – констатує пульмонолог.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські медики, які нині посилено готуються до епідемії коронавірусу, закликають громадян бути свідомими й виконувати усі рекомендації стосовно поведінки під час карантину.В. о. директора Волинської обласної клінічної лікарнінаголошує на необхідності самоізоляції, - пише ІА Волинські новини.«Якщо ви почуваєте себе зле, якщо підвищена температура тіла – ні в якому разі не треба нікуди виходити. Необхідно самоізолюватися», – наполягає фахівець.«Якщо вас щось насторожує у самопочутті, телефонуйте сімейному лікарю й чітко описуйте свої відчуття. Лікар дасть поради, що слід робити у такому стані, – пояснює Олександр Дудар. – Коли людина відчуває нестримний кашель, пекучий біль у горлі, є відчуття задухи, нестачі повітря навіть у спокої, тільки тоді треба телефонувати 103. Своєю чергою швидка має доставити такого пацієнта в інфекційний стаціонар. Там людину повинні госпіталізувати, якщо є відповідні покази».Щоби не інфікувати інших та убезпечити себе, продовжує медик, необхідно обов’язково носити маску. Надзвичайно важливими є правильна дезінфекція і ретельне миття рук.«Маски потрібні, це захист. Є дослідження, що впродовж дня людина, свідомо чи несвідомо, торкається руками обличчя близько 90 разів. Ми навіть не помічаємо цього. А маска унеможливлює це, не дає прямого контакту рук зі слизовими оболонками носа, рота, очей», – пояснює він.До того ж, не слід забувати, що хвороба у більшості людей може протікати безсимптомно. Тобто людина може почуватися цілком здоровою і сповненою сил, проте бути носієм коронавірусу. Саме тому, вважає Олександр Дудар, карантин і відповідальне його дотримання підуть на користь й стримають поширення вірусу.«Звісно, у замкнутому приміщенні здоровішим не станеш, треба бувати на свіжому повітрі, на сонці. Тому на вулицю виходити можна. Але ні в якому разі не йти без потреби у людні місця. В аптеках і супермаркетах недаремно встановили вимогу про дотримання дистанції, – зауважує медик. – Звісно, у виграші ті люди, які живуть у приватних будинках. На власному подвір’ї безпечно. Сам по собі вірус не літає в повітрі. Він з’являється тільки тоді, коли поблизу є інфікована людина, яка кашляє і чхає. Але хто не має змоги уникнути людей, тоді все-таки краще обмежити себе і залишатися вдома».Завідувач відділення пульмонології обласної лікарнітакож категорично закликає людей бути свідомими й ні в якому разі не панікувати.Пульмонолог нагадує, що нині саме такий період року, коли панує не лише коронавірус, а й грип, аденовірус й багато інших респіраторних збудників, які викликають гостру респіраторну інфекцію верхніх і нижніх дихальних шляхів.«Щороку з 1 жовтня завжди підвищується рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції – і вірусні, і бактеріальні. У цей період і пневмоній завжди більшає. Усе тому, що стає холодніше, люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, в скупченні, між собою спілкуються в тіснішому колі. Відтак інфекція швидше розповсюджується. Це закономірно. Пік зазвичай припадає на січень, лютий, березень. І вже коли навесні починає теплішати, показники захворюваності починають падати», – пояснює спеціаліст.«Є певні групи ризику. І не лише щодо коронавірусу. В першу чергу це завжди старші люди – 60-65+, люди з хронічними захворюваннями, люди, які мають слабкий імунітет або взагалі особи з імунодефіцитом: ВІЛ, онкологія, люди після операцій, з трансплантованими органами, ревматологічні хворі тощо. Крім того, у старших людей є віковий імунодефіцит. Вони частіше хворіють, адже у них імунна система значно слабша», – додає лікар.«Організм дорослої людини так влаштований, що коли відбувається розмноження вірусу, то спершу все починається у верхніх дихальних шляхах, а потім вірус опускається вниз, у найкраще для його розмноження середовище – легені, – роз’яснює Олег Яковенко. – Пік розмноження вірусу у легенях – із третього до шостого-сьомого днів. А людина, яка одужує, може бути вірусоносієм до 37-го дня. Загалом середня цифра – 20 днів. Тобто такій людині не можна йти на вулицю, аби не інфікувати інших».У нинішній ситуації, наголошують фахівці ВОКЛ, українцям неодмінно треба дотримуватися чітких вказівок ВООЗ і МОЗ. І ні в якому разі не недооцінювати важливості карантинних заходів. Якщо є ознаки нездужання, слід телефонувати до свого лікаря й нікуди не виходити.Медики рекомендують відмовитися від походів у гості, від людних застіль. Спілкуватися треба на відстані один від одного – не менш ніж два метри. Якщо батьки – люди старшого віку і живуть окремо, то необхідно обмежити з ними контакти. Якщо є потреба приносити їм продукти чи ліки, то робити це вкрай обережно, не обійматися і тримати дистанцію.«Треба цей період просто пережити, дочекатися тепла, коли уся гостра респіраторна інфекція піде на спад, у тому числі й коронавірус. Але суспільство мусить свідомо й розсудливо ставитися до вимог держави, дбати про власну безпеку і гігієну. На жаль, чимало людей думають, що їх це не стосується і омине. Це велика помилка», – констатує пульмонолог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію