Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 28 і 29 березня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від 0 до +4 градусів, удень до +13…+16. Вітер північно-західний, західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.
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У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від 0 до +4 градусів, удень до +13…+16. Вітер північно-західний, західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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