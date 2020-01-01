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Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО

Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини кінотеатру "Луцьк".

Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.

Зроблені світлини у 80-х роках та взяті з архіву фотоклубу "Промінь".

"Кінотеатр "Луцьк" будувався разом з 33-м кварталом, забудова була комплексна, зі школами, садочками, всією інфраструктурою", - зауважив Чухрай.
Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО
Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: кінотеатр, Луцьк, ретрофото
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