Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:53
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини кінотеатру "Луцьк".
Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
Зроблені світлини у 80-х роках та взяті з архіву фотоклубу "Промінь".
"Кінотеатр "Луцьк" будувався разом з 33-м кварталом, забудова була комплексна, зі школами, садочками, всією інфраструктурою", - зауважив Чухрай.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.
Зроблені світлини у 80-х роках та взяті з архіву фотоклубу "Промінь".
"Кінотеатр "Луцьк" будувався разом з 33-м кварталом, забудова була комплексна, зі школами, садочками, всією інфраструктурою", - зауважив Чухрай.
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