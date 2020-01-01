Яким був кінотеатр «Луцьк» 40 років тому. РЕТРОФОТО





Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.



Зроблені світлини у 80-х роках та взяті з архіву фотоклубу "Промінь".



"Кінотеатр "Луцьк" будувався разом з 33-м кварталом, забудова була комплексна, зі школами, садочками, всією інфраструктурою", - зауважив Чухрай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини кінотеатру "Луцьк".Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.Зроблені світлини у 80-х роках та взяті з архіву фотоклубу "Промінь"."Кінотеатр "Луцьк" будувався разом з 33-м кварталом, забудова була комплексна, зі школами, садочками, всією інфраструктурою", - зауважив Чухрай.

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