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В Італії першу українку вилікували від коронавірусу унікальним методом. ВІДЕО

В Італії першу українку вилікували від коронавірусу унікальним методом. ВІДЕО
Українці Павлині Шимбір з маленького селища на Вінничині вдалося вижити і одужати від коронавірусу завдяки італійському професору, який застосував для її лікування унікальну методику, хоча лікарі у приймальному відділенні були переконані у швидкій смерті жінки, 

Про це пише ТСН.

Уже 10 років жінка працює в італійському містечку Медічина, яке зараз є бордовою зоною, тобто закрите звідусіль, і там захворіла на короновірус. Сталося це 3 тижні тому, а вчора вона нарешті почула заповітне «здорова». 

Жінка розповідає, що італійські медики її просто врятували, адже ускладнював хворобу ще й цукровий діабет. Лікували її експериментальним італійським методом, який схожий до лікування ревматизму.  

«Мотед був придуманий італійським професором на лікуванні ревматоїдного артриту, документи у мене всі є, але інформація в них конфеденційна, щоб не почали виробляти щось подібне підпільно і не постраждали наші громадяни», - розповідає Павліна.

Жінка додає, що за цим протоколом лікували всього лише 5 людей, але у всіх дуже швидка була позитивна динаміка. Лише на 4 добу відмічалось стрімке покращення.


Перша українка в Італії, якій вдалося побороти коронавірус, вже вдома, але 14 днів вона має залишатись на самоізоліяції. Два рази на тиждень її будуть везтимуть до лікарні і «вчитимуть» правильно дихати, щоб постраждалі легені насичувались киснем.
Жінка розповіла, що їй видали антисептик, яким вона мусить користуватись при кожному торканні до якихось поверхонь. Вона з жахом згадує своє захворювання. «Я тиждень була дома з температурою, але на четверту добу я перестала ставати на ноги, били страшні болі, навіть до волосся не могла доторкнутись, до вечора я не змогла набрати кисню. Мене швидка завезли до лікарні, в мене було лише 22% кисню, тож потрібен був аппарат ШВЛ, але їх вже там не було, мене перевозили», - розповідає жінка.

Допоки відбувалось транспортування, а це лише 15 хвилин, стан Павліни ще більше погіршився, в лікарню її доправили вже у критичному стані. «Перша професорка сказала, що я вже все. Я ще була при тямі і я чула це і не розуміла, як можу бути «все», якщо я чую це, я знала, що ще не кінець. Далі три дні в мене зникло з пам'яті. 56 годин я була на апараті штучної вентиляції легень. Зараз у мене просто подерта горловина, мені здається що там кров є», - додає Павліна.


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Теги: Італія, українка, одужання
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Коментарі 3
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Ну то нехай нашим лікарям методи передають, а то якось так виглядає - вилікували, знаємо метод але нікому не скажемо, таємниця...
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