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Курс валют у Луцьку на 30 березня

Курс валют у Луцьку на 30 березня
Курс долара у Луцьку: купівля –27.916, а продаж – 28.616.

Євро при купівлі становить – 30.244, продажу – 31.467.

Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,013, продаж – 6.871.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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