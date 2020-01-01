Курс валют у Луцьку на 30 березня





Євро при купівлі становить – 30.244, продажу – 31.467.



Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,013, продаж – 6.871.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля –27.916, а продаж – 28.616.Євро при купівлі становить – 30.244, продажу – 31.467.Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,013, продаж – 6.871.

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