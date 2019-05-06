Посадовця Держекоінспекції на Волині, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт





Досудове слідство у справі триває, –



Нагадаємо, у четвер 26 березня, слідчі детективи у співпраці із оперативниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури



Прокуратура області оголосила посадовцю про підозру у скоєному злочині за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд обрав посадовцю Держеконагляду, який «погорів» на хабарі, запобіжний захід – домашній арешт.Досудове слідство у справі триває, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, у четвер 26 березня, слідчі детективи у співпраці із оперативниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали під час отримання неправомірної вигоди сумі 600 доларів США посадовця одного із підрозділів Держекоінспекції в області.Прокуратура області оголосила посадовцю про підозру у скоєному злочині за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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