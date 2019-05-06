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Посадовця Держекоінспекції на Волині, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт

Посадовця Держекоінспекції на Волині, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт
Луцький міськрайонний суд обрав посадовцю Держеконагляду, який «погорів» на хабарі, запобіжний захід – домашній арешт.

Досудове слідство у справі триває, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, у четвер 26 березня, слідчі детективи у співпраці із оперативниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали під час отримання неправомірної вигоди сумі 600 доларів США посадовця одного із підрозділів Держекоінспекції в області.

Прокуратура області оголосила посадовцю про підозру у скоєному злочині за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Посадовця Держекоінспекції на Волині, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт

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Теги: Держекоінспекція. хабар, поліція. кримінал
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