Посадовця Держекоінспекції на Волині, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт
Сьогодні, 12:24
Луцький міськрайонний суд обрав посадовцю Держеконагляду, який «погорів» на хабарі, запобіжний захід – домашній арешт.
Досудове слідство у справі триває, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у четвер 26 березня, слідчі детективи у співпраці із оперативниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали під час отримання неправомірної вигоди сумі 600 доларів США посадовця одного із підрозділів Держекоінспекції в області.
Прокуратура області оголосила посадовцю про підозру у скоєному злочині за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Досудове слідство у справі триває, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у четвер 26 березня, слідчі детективи у співпраці із оперативниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали під час отримання неправомірної вигоди сумі 600 доларів США посадовця одного із підрозділів Держекоінспекції в області.
Прокуратура області оголосила посадовцю про підозру у скоєному злочині за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Посадовця Держекоінспекції на Волині, якого впіймали на хабарі, взяли під домашній арешт
Сьогодні, 12:24
На Волині поліція затримала водія із фальшивими документами
Сьогодні, 12:10
На Рівненщині жінка вистрибнула з вікна лікарні і загинула
Сьогодні, 12:04
Медіа