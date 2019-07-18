Сільського голову на Волині підозрюють у службовому підробленні





Слідство встановило, що у серпні 2019 року обранець громади, не скликаючи та не проводячи засідання сільської ради, без прийняття нею відповідних рішень власним підписом засвідчив та скріпив гербовою печаткою чотири рішення органу місцевого самоврядування про те, що волинянам відмовлено у наданні земельних ділянок площею 2 га кожному із земель комунальної власності, – повідомляє пресслужба



Згодом завідомо неправдиві офіційні документи видали цим громадянам.



Триває досудове розслідування.



Зауважують, що за складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів санкцією ч. 1 ст. 366 КК України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурор Волинської області повідомив одному з сільських голів Локачинського району про підозру у службовому підробленні.Слідство встановило, що у серпні 2019 року обранець громади, не скликаючи та не проводячи засідання сільської ради, без прийняття нею відповідних рішень власним підписом засвідчив та скріпив гербовою печаткою чотири рішення органу місцевого самоврядування про те, що волинянам відмовлено у наданні земельних ділянок площею 2 га кожному із земель комунальної власності, – повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Згодом завідомо неправдиві офіційні документи видали цим громадянам.Триває досудове розслідування.Зауважують, що за складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів санкцією ч. 1 ст. 366 КК України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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