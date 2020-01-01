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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 31 березня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі близько -5…-4 градусів, удень – +4…+5. Вітер північний і північно-західний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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