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Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 березня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 березня
У вівторок, 31 березня, у Луцька мешканці декількох вулиць залишаться без світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

З 12:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Нахімова, С. Кривенького, Менделєєва, Нестерова, Попова, Липова, Дубова, Ватутіна, Яблунева, Холодноярська, Путінцева, 36-50, 43-49, Володимирська, 44-68, Берестова, 11.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, відключення світла, вулиці
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