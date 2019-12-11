Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 березня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



З 12:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Нахімова, С. Кривенького, Менделєєва, Нестерова, Попова, Липова, Дубова, Ватутіна, Яблунева, Холодноярська, Путінцева, 36-50, 43-49, Володимирська, 44-68, Берестова, 11.



Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 31 березня, у Луцька мешканці декількох вулиць залишаться без світла.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.З 12:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Нахімова, С. Кривенького, Менделєєва, Нестерова, Попова, Липова, Дубова, Ватутіна, Яблунева, Холодноярська, Путінцева, 36-50, 43-49, Володимирська, 44-68, Берестова, 11.Просять вибачення за тимчасові незручності.

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