У Любомльському районі затримали 9 п'яних водіїв

За минулий тиждень працівники Любомльського відділу поліції виявили 9 фактів керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.Про це пишуть на сторінці райвідділу поліції у фейсбуці.Протягом тижня працівниками груп реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції в ході виконання службових обов’язків щодо нагляду за дотриманням правил дорожнього руху було виявлено 78 порушень ПДР (з початку року 1482).Також за тиждень поліцейські зафіксували 8 випадків перебування осіб у громадських місцях у нетверезому стані. У 9 випадках виявили громадян, які курили цигарки у заборонених місцях, також виявили 2 порушення правил дозвільної системи та 7 випадків свідомо неправдивого виклику спеціальних служб.