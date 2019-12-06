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У Любомльському районі затримали 9 п'яних водіїв

У Любомльському районі затримали 9 п'яних водіїв
За минулий тиждень працівники Любомльського відділу поліції виявили 9 фактів керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Про це пишуть на сторінці райвідділу поліції у фейсбуці.

Протягом тижня працівниками груп реагування патрульної поліції Любомльського відділу поліції в ході виконання службових обов’язків щодо нагляду за дотриманням правил дорожнього руху було виявлено 78 порушень ПДР (з початку року 1482).

Також за тиждень поліцейські зафіксували 8 випадків перебування осіб у громадських місцях у нетверезому стані. У 9 випадках виявили громадян, які курили цигарки у заборонених місцях, також виявили 2 порушення правил дозвільної системи та 7 випадків свідомо неправдивого виклику спеціальних служб.

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Теги: поліція, п'яний за кермом, Любомль
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