У Луцьку передчасно помер лікар-анестезіолог

Овчаров Тарас Вікторович.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив лікар Олег Яковенко.



"Сьогодні з життя пішов наш хороший друг, лікар-анестезіолог Волинської обласної клінічної лікарні Овчаров Тарас Вікторович, йому був лише 41 рік. Царство небесне!", - йдеться у дописі медика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 30 березня, передчасно помер41-річний лікар-анестезіолог Волинської обласної клінічної лікарніПро це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив лікар"Сьогодні з життя пішов наш хороший друг, лікар-анестезіолог Волинської обласної клінічної лікарні Овчаров Тарас Вікторович, йому був лише 41 рік. Царство небесне!", - йдеться у дописі медика. Нагадаємо , у Луцьку у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні, який помер учора, 29 березня, в інфекційній лікарні, після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію