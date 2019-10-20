У Луцьку передчасно помер лікар-анестезіолог
Сьогодні, 09:05
У понеділок, 30 березня, передчасно помер41-річний лікар-анестезіолог Волинської обласної клінічної лікарні Овчаров Тарас Вікторович.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив лікар Олег Яковенко.
"Сьогодні з життя пішов наш хороший друг, лікар-анестезіолог Волинської обласної клінічної лікарні Овчаров Тарас Вікторович, йому був лише 41 рік. Царство небесне!", - йдеться у дописі медика.
Нагадаємо, у Луцьку у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні, який помер учора, 29 березня, в інфекційній лікарні, після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив лікар Олег Яковенко.
"Сьогодні з життя пішов наш хороший друг, лікар-анестезіолог Волинської обласної клінічної лікарні Овчаров Тарас Вікторович, йому був лише 41 рік. Царство небесне!", - йдеться у дописі медика.
Нагадаємо, у Луцьку у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні, який помер учора, 29 березня, в інфекційній лікарні, після смерті лабораторно підтвердили коронавірус.
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