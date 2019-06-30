У Луцьку на косіння газонів і стрижки кущів виділять до 2,4 мільйона гривень
Сьогодні, 10:25
На послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву цього року в Луцьку спрямують до 2,4 мільйона гривень.
Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 квітня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 9 квітня, - пишуть Волинські новини.
Очікувана вартість пропозиції становить 2,365 мільйона гривень.
Йдеться про наступні роботи:
- викошування газонів мотозасобами та згрібання трави на загальній площі 978 844 кв. м. Середня висота травостотою на газонах після їх скошування має становити 5 см;
- формувальна стрижка живих огорож за заданою формою з землі загальною площею 43 190 кв. м;
- видалення самонасіву і порослі кущів м’яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності та їх збирання на площі 1000 кв. м.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а також чітке дотримання природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.
Перераховані вище послуги мають надаватися в Луцьку до кінця поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 квітня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 9 квітня, - пишуть Волинські новини.
Очікувана вартість пропозиції становить 2,365 мільйона гривень.
Йдеться про наступні роботи:
- викошування газонів мотозасобами та згрібання трави на загальній площі 978 844 кв. м. Середня висота травостотою на газонах після їх скошування має становити 5 см;
- формувальна стрижка живих огорож за заданою формою з землі загальною площею 43 190 кв. м;
- видалення самонасіву і порослі кущів м’яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності та їх збирання на площі 1000 кв. м.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а також чітке дотримання природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.
Перераховані вище послуги мають надаватися в Луцьку до кінця поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Неповнолітній волинянин викрав мотоцикл із гаража
Сьогодні, 11:09
Волинянка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Сьогодні, 10:42
У Луцьку на косіння газонів і стрижки кущів виділять до 2,4 мільйона гривень
Сьогодні, 10:25
В Україні уже 549 людей захворіли на коронавірус
Сьогодні, 10:08
Лікар з Луцька, у якого після смерті виявили коронавірус, помер від серцевого нападу
Сьогодні, 10:03
Медіа