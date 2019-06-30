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У Луцьку на косіння газонів і стрижки кущів виділять до 2,4 мільйона гривень

У Луцьку на косіння газонів і стрижки кущів виділять до 2,4 мільйона гривень
На послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву цього року в Луцьку спрямують до 2,4 мільйона гривень.

Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 квітня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 9 квітня, - пишуть Волинські новини.

Очікувана вартість пропозиції становить 2,365 мільйона гривень.

Йдеться про наступні роботи:

- викошування газонів мотозасобами та згрібання трави на загальній площі 978 844 кв. м. Середня висота травостотою на газонах після їх скошування має становити 5 см;

- формувальна стрижка живих огорож за заданою формою з землі загальною площею 43 190 кв. м;

- видалення самонасіву і порослі кущів м’яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності та їх збирання на площі 1000 кв. м.

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а також чітке дотримання природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.

Перераховані вище послуги мають надаватися в Луцьку до кінця поточного року.

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Теги: косіння, трава, послуги, Луцьк
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