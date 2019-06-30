У Луцьку на косіння газонів і стрижки кущів виділять до 2,4 мільйона гривень





Відкриті торги для пошуку виконавця робіт оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 8 квітня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 9 квітня, - пишуть



Очікувана вартість пропозиції становить 2,365 мільйона гривень.



Йдеться про наступні роботи:



- викошування газонів мотозасобами та згрібання трави на загальній площі 978 844 кв. м. Середня висота травостотою на газонах після їх скошування має становити 5 см;



- формувальна стрижка живих огорож за заданою формою з землі загальною площею 43 190 кв. м;



- видалення самонасіву і порослі кущів м’яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності та їх збирання на площі 1000 кв. м.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а також чітке дотримання природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.



Перераховані вище послуги мають надаватися в Луцьку до кінця поточного року.

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