З 6 квітня уроки для школярів транслюватимуть через телевізор: коли і де дивитися
Сьогодні, 19:39
У понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн» на час карантину. Він забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх школярів з 5-го по 11-й клас.
Офіс Президента України спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн», - йдеться на офіційній сторінці Офісу президента України у Facebook.
У межах проекту 40 педагогів з Києва стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.
Будуть викладатися такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.
На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.
Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, де кожен клас буде закріплений за конкретними каналами:
- 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна;
- 6-й клас – ZOOM та NewsOne;
- 7-й клас – ZIK;
- 8-й клас – Індиго та УНІАН;
- 9-й клас – Рада та UA: Культура;
- 10-й клас – UA: Перший;
- 11-й клас – М1;
Трансляція уроків відбуватиметься у режимі онлайн з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.
Також зазначають, відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та на Ютубі.
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Офіс Президента України спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн», - йдеться на офіційній сторінці Офісу президента України у Facebook.
У межах проекту 40 педагогів з Києва стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.
Будуть викладатися такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.
На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.
Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, де кожен клас буде закріплений за конкретними каналами:
- 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна;
- 6-й клас – ZOOM та NewsOne;
- 7-й клас – ZIK;
- 8-й клас – Індиго та УНІАН;
- 9-й клас – Рада та UA: Культура;
- 10-й клас – UA: Перший;
- 11-й клас – М1;
Трансляція уроків відбуватиметься у режимі онлайн з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.
Також зазначають, відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та на Ютубі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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