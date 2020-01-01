З 6 квітня уроки для школярів транслюватимуть через телевізор: коли і де дивитися

У понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн» на час карантину. Він забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх школярів з 5-го по 11-й клас.Офіс Президента України спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн», - йдеться на офіційній сторінці Офісу президента України у Facebook.У межах проекту 40 педагогів з Києва стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.Будуть викладатися такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, де кожен клас буде закріплений за конкретними каналами:- 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна;- 6-й клас – ZOOM та NewsOne;- 7-й клас – ZIK;- 8-й клас – Індиго та УНІАН;- 9-й клас – Рада та UA: Культура;- 10-й клас – UA: Перший;- 11-й клас – М1;Трансляція уроків відбуватиметься у режимі онлайн з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.Також зазначають, відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та на Ютубі.