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Для Володимир-Волинського ТМО благодійники передали 100 комплектів спецодягу

Для Володимир-Волинського ТМО благодійники передали 100 комплектів спецодягу
Володимир-Волинська птахофабрика передала територіальному медичному об’єднанню 100 наборів спецодягу, а саме захисні комбінезони, шапочки та бахіли.

У підприємстві наголошують, що не стоять осторонь ситуації з пандемією та мобілізували зусилля, аби убезпечити від хвороби не лише співробітників, а й жителів міста, – повідомляють на сайті міста Володимир-Волинський.

Для місцевої медустанови птахофабрика придбала також концентратор кисневий NewLife AS094-10 та замовила апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) «Sony Vent SV-300 Mindray» вартістю понад півмільйона гривень.

Для Володимир-Волинського ТМО благодійники передали 100 комплектів спецодягу



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Теги: Володимир-Волинський, ТМО, коронавірус, спецодяг
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