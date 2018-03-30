Для Володимир-Волинського ТМО благодійники передали 100 комплектів спецодягу





У підприємстві наголошують, що не стоять осторонь ситуації з пандемією та мобілізували зусилля, аби убезпечити від хвороби не лише співробітників, а й жителів міста, – повідомляють на



Для місцевої медустанови птахофабрика придбала також концентратор кисневий NewLife AS094-10 та замовила апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) «Sony Vent SV-300 Mindray» вартістю понад півмільйона гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинська птахофабрика передала територіальному медичному об’єднанню 100 наборів спецодягу, а саме захисні комбінезони, шапочки та бахіли.У підприємстві наголошують, що не стоять осторонь ситуації з пандемією та мобілізували зусилля, аби убезпечити від хвороби не лише співробітників, а й жителів міста, – повідомляють на сайті міста Володимир-Волинський.Для місцевої медустанови птахофабрика придбала також концентратор кисневий NewLife AS094-10 та замовила апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) «Sony Vent SV-300 Mindray» вартістю понад півмільйона гривень.

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