Лучанка розповіла, як Китаю вдається боротися із COVID-19

Яся Рамська, яка зараз проживає у м. Кунмін (провінція Юннань), розповіла, як Китаю вдається боротися із пандемією коронавірусної інфекції в межах країни.



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Зазначимо, за даними центру Джона Гопкінса, за минулу добу у Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу та не виявили нових хворих на COVID-19.



За словами дівчини, у деяких провінціях Китаю люди вже повертаються до звичайного життя, проте ще дотримуються певних карантинних заходів.



Текст розповіді подаємо без змін та правок:



"У моєму місті і провінції Юннань карантинних обмежень вже майже немає. Виходиш на вулицю і враження, що ніякого карантину й не було.



Але поки не працюють спа, караоке (в Китаї дуже популярний вид караоке KTV), басейни. І ще не розпочали навчання в садочках і середніх школах, університети і вищі школи вже вчаться кілька тижнів. Транспорт давно курсує і в місті, і міжміський.



У Кунміні багато фірм і підприємств почали працювати ще за часів жорсткого карантину, бо людям потрібні були гроші. І хто міг, той працював, зрозуміло, з дотриманням усіх норм безпеки.



У провінції Юннань живе близько 40 млн людей, а взагалі за весь період епідемії тут було зафіксовано, за офіційними даними, якщо не помиляюся, 154 випадків захворювання. Зараз є 6 людей з коронавірусом, які приїхали з-за кордону.



Чому така невелика кількість? По-перше - завдяки дотриманню карантину. Якщо людям сказали сидіти вдома - 98% це роблять.



Друге, це, мабуть, віддаленість провінції. Менше місць скупчення туристів, пасажиропотоку. Ну і сфера охорони здоров’я у Китаї досить добре розвинута.



Від 28 березня китайська влада заборонила в’їзд іноземців. Скільки часу діятиме ця заборона - ніхто не знає, дивлячись на ситуацію у світі. Бо зараз основна проблема для Китаю - це люди, які привозять коронавірус з-за кордону.



Тому певні карантинні правила зберігаються. При вході будь-куди міряють температуру. А головне, зараз в Юннані, куди б я не заходила - в лікарню, ринок, будь-яку установу чи навіть таксі, я маю відсканувати QR-код на вхід і на вихід, і ці дані потрапляють у спеціальну програму запобігання поширенню захворювання, яку ввів китайський уряд. І якщо хтось захворіє, лікарям буде дуже легко відстежити, з ким людина контактувала.



Люди ходять в масках, але це нормальна практика для Азії, це їх гігієна і рекомендація від тутешнього міністерства охорони здоров’я. Люди її дотримувалися і не в часи карантину.



Зрозуміло, що в інших провінціях Китаю все по-іншому. Особливо там, де хворих було набагато більше, карантинні заходи жорсткіші і зараз".



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