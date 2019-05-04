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Лучанка розповіла, як Китаю вдається боротися із COVID-19

Лучанка розповіла, як Китаю вдається боротися із COVID-19
Лучанка Яся Рамська, яка зараз проживає у м. Кунмін (провінція Юннань), розповіла, як Китаю вдається боротися із пандемією коронавірусної інфекції в межах країни.

Про це повідомляє "Таблоїд Волині".

Зазначимо, за даними центру Джона Гопкінса, за минулу добу у Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу та не виявили нових хворих на COVID-19.

За словами дівчини, у деяких провінціях Китаю люди вже повертаються до звичайного життя, проте ще дотримуються певних карантинних заходів.

Текст розповіді подаємо без змін та правок:

"У моєму місті і провінції Юннань карантинних обмежень вже майже немає. Виходиш на вулицю і враження, що ніякого карантину й не було.

Але поки не працюють спа, караоке (в Китаї дуже популярний вид караоке KTV), басейни. І ще не розпочали навчання в садочках і середніх школах, університети і вищі школи вже вчаться кілька тижнів. Транспорт давно курсує і в місті, і міжміський.

У Кунміні багато фірм і підприємств почали працювати ще за часів жорсткого карантину, бо людям потрібні були гроші. І хто міг, той працював, зрозуміло, з дотриманням усіх норм безпеки.

У провінції Юннань живе близько 40 млн людей, а взагалі за весь період епідемії тут було зафіксовано, за офіційними даними, якщо не помиляюся, 154 випадків захворювання. Зараз є 6 людей з коронавірусом, які приїхали з-за кордону.

Чому така невелика кількість? По-перше - завдяки дотриманню карантину. Якщо людям сказали сидіти вдома - 98% це роблять.

Друге, це, мабуть, віддаленість провінції. Менше місць скупчення туристів, пасажиропотоку. Ну і сфера охорони здоров’я у Китаї досить добре розвинута.

Від 28 березня китайська влада заборонила в’їзд іноземців. Скільки часу діятиме ця заборона - ніхто не знає, дивлячись на ситуацію у світі. Бо зараз основна проблема для Китаю - це люди, які привозять коронавірус з-за кордону.

Тому певні карантинні правила зберігаються. При вході будь-куди міряють температуру. А головне, зараз в Юннані, куди б я не заходила - в лікарню, ринок, будь-яку установу чи навіть таксі, я маю відсканувати QR-код на вхід і на вихід, і ці дані потрапляють у спеціальну програму запобігання поширенню захворювання, яку ввів китайський уряд. І якщо хтось захворіє, лікарям буде дуже легко відстежити, з ким людина контактувала.

Люди ходять в масках, але це нормальна практика для Азії, це їх гігієна і рекомендація від тутешнього міністерства охорони здоров’я. Люди її дотримувалися і не в часи карантину.

Зрозуміло, що в інших провінціях Китаю все по-іншому. Особливо там, де хворих було набагато більше, карантинні заходи жорсткіші і зараз".

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Теги: лучанка, боротьба з коронавірусом, Китай
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