Нові випадки коронавірусу на Волині: захворіли 4 медики луцької лікарні
Сьогодні, 10:49
Станом на 10.00 1 квітня у Волинській області зареєстрували 7 випадків коронавірусної інфекції.
За останню добу на Волині виявили 4 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, інформує ОДА.
Усіх осіб обстежували з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб. Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 99 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 51 в осіб з підозрою, та 48 – в осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.
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За останню добу на Волині виявили 4 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, інформує ОДА.
Усіх осіб обстежували з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб. Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 99 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 51 в осіб з підозрою, та 48 – в осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 8
Ну от і пійшли наслідки від Духневич - далі буде... капець просто!!! (((
Зверніть увагу, спочатку мовчали про зараження очільниці луцької міської лікарні, а тепер вже 4 лікаря хворих з тієї ж лікарні, тобто це наглядна картина того як поширюється вірус між людьми
А якби зразу признались що духневич пролежала там 2 тиждні ! провели б санобробку можливо б такого і не було б!
Ластунь,привіт
за приховуваня притягувати до відповідальності
Просто для інформації скажу, що на Тернопільщині особі, яка принесла інфекцію в селище, грозяться спалити хату.
Сцикливі ЗМІ і сциклива недовлада Луцька, помножена на тупість і корупційність медичних чиновників всіх мастей породили цю страшну проблему. Треба негайно протестувати всіх працівників Луцької лікарні, а також членів їх сімей і зробити це за рахунок Духневич і компанії. ГРОШІ В НИХ Є. НЕГАЙНО!!!
Зараз впрягуться за неі, будуть замовчувати. Нічого нового, совок. Демократи, революціонери, украінці. І не стидно бути такими людьми????
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