Нові випадки коронавірусу на Волині: захворіли 4 медики луцької лікарні

Станом на 10.00 1 квітня у Волинській області зареєстрували 7 випадків коронавірусної інфекції.За останню добу на Волині виявили 4 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, інформує ОДА.Усіх осіб обстежували з профілактичною метою при проведенні протиепідемічних заходів серед медпрацівників у відділенні інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні.З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 10 осіб. Зразки біологічного матеріалу знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Всього з початку проведення лабораторних досліджень у Волинській області здійснили 99 ПЛР аналізів на виявлення коронавірусної інфекції. З них – 51 в осіб з підозрою, та 48 – в осіб, які контактували з громадянами з-за кордону.