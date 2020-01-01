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Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО

Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні маємо дуже цікаву та оригінальну знахідку столітньої давнини. До вашої уваги фото з Волині часів Першої світової війни на незвичну тематику.

Представлені світлини були в колекції разом із світлинами із міста Ковель на Волині, тому ймовірно були зроблені або на околиці міста, або в сусідньому селі, - пише видання t1.ua.

Оригінали фото зберігаються в Австрійському державному архіві. Датуються 1914-1918 роками.
Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО

На фото бачимо сільську забудову на Волині. Перед нами хати, господарські споруди, ферма та сироварня. Також бачимо умови в яких тримали велику рогату худобу, як робили та зберігали різні види сиру. Ця ферма ти сироварня обслуговувала потреби австро-угорської армії. Проте працівниками окрім військових працювали і місцеві жінки, як бачимо на фото.

Керівництво австро-угорської армії приділяло велику увагу харчуванню солдат та щоденному раціону. Відомо, що харчування на війні зазвичай відбувалося двічі на добу - вдень або ввечері. Передові частини отримували їжу рано вранці і ближче до ночі (щоб кухні не потрапили під обстріл ворога), а то й один раз в день. Важливе місце в раціоні солдата відігравало м’ясо, тому бачимо на фото велику рогату худобу м’ясних видів, яку спеціально відгодовували для потреб армії, яка дислокувалась тоді на Волині.

На одному із фото бачимо різні види сирів, які теж виготовляли для армії, проте скоріше всього такий сир могли отримати командування та високі чини.
Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО
Якими були ферми і сироварні на Волині сто років тому. РЕТРОФОТО

Джерело: http://www.bildarchivaustria.at/

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: ферма, сироварня, Волинь, ретрофото
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