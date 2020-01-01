Вручили IPhone 11ProMax головному переможцю акції від компанії «Забіяка»*

«Забіяка» вручила приз головному переможцю акції «Купуй сардельки – вигравай IPhone» Віктору Карпуку. У вівторок, 2 квітня, переможець отримав цінний приз – IPhone 11ProMax.



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Головний переможець акції від компанії «Забіяка» розповів, що часто купує цю продукцію, бо довіряє компанії.



«Я завжди купую сардельки «Королівські». За місяць купував пачок 5, але код надіслав лише один. Постійно також купую ковбасу. Взагалі люблю цю продукцію, бо вона перевірена і дуже смачна», – розповів Віктор Карпук.



«Телефоном обов’язково буду користуватись, нікому продавати точно не буду, бо це мій перший виграш і мені дуже приємно», – додав він.



До слова, за умовами акції, аби отримати цінні подарунки, потрібно було просто придбати будь-яку упаковку сардельок ТМ «Забіяка» чи Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка», знайти на упаковці промостікер з кодом та зареєструвати код на сайті promo.zabijaka.ua. Компанія розігрувала призи впродовж березня. Ігрові приставки поталанило виграти Максиму Сакуну,



А володарем головного призу IPhone 11ProMax став Віктор Карпук.



Слідкуйте за сторінкою ТМ «Забіяка» та очікуйте нових акцій!



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