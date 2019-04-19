У Луцьку жінка стала монахинею
Сьогодні, 13:18
2 квітня у четвер п’ятої седмиці Великого посту архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чернечий постриг.
Подія відбулась у древньому Свято-Покровському храмі міста Луцька, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
Після промовлення чернечих обітниць, які даються під час звершення обряду, рабу Божу Ольгу було пострижено у монахині з ім’ям Спиридона на честь свт. Спиридона Триміфунтського. На завершення, владика і сестри привітали монахиню Спиридону з прийняттям ангельського чину.
Після завершення зворушливого обряду постригу владика виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопостриженої сестри.
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Подія відбулась у древньому Свято-Покровському храмі міста Луцька, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
Після промовлення чернечих обітниць, які даються під час звершення обряду, рабу Божу Ольгу було пострижено у монахині з ім’ям Спиридона на честь свт. Спиридона Триміфунтського. На завершення, владика і сестри привітали монахиню Спиридону з прийняттям ангельського чину.
Після завершення зворушливого обряду постригу владика виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопостриженої сестри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Для чого тут новини про московських попів і їхню секту? поясніть будь ласка, може я недалекий?
Для чого тут новини про московських попів і їхню секту? поясніть будь ласка, може я недалекий?
Підтримую!!! Вже ругулярними стають новини про московських попів та їхій спецпідрозділ ФСБ.
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