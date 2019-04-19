У Луцьку жінка стала монахинею

Нафанаїл звершив чернечий постриг.



Подія відбулась у древньому Свято-Покровському храмі міста Луцька, -



Після промовлення чернечих обітниць, які даються під час звершення обряду, рабу Божу Ольгу було пострижено у монахині з ім’ям Спиридона на честь свт. Спиридона Триміфунтського. На завершення, владика і сестри привітали монахиню Спиридону з прийняттям ангельського чину.



Після завершення зворушливого обряду постригу владика виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопостриженої сестри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 квітня у четвер п’ятої седмиці Великого посту архієпископ Волинський і Луцькийзвершив чернечий постриг.Подія відбулась у древньому Свято-Покровському храмі міста Луцька, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).Після промовлення чернечих обітниць, які даються під час звершення обряду, рабу Божу Ольгу було пострижено у монахині з ім’ям Спиридона на честь свт. Спиридона Триміфунтського. На завершення, владика і сестри привітали монахиню Спиридону з прийняттям ангельського чину.Після завершення зворушливого обряду постригу владика виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопостриженої сестри.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію