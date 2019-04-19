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У Луцьку жінка стала монахинею

У Луцьку жінка стала монахинею
2 квітня у четвер п’ятої седмиці Великого посту архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив чернечий постриг.

Подія відбулась у древньому Свято-Покровському храмі міста Луцька, - йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).

Після промовлення чернечих обітниць, які даються під час звершення обряду, рабу Божу Ольгу було пострижено у монахині з ім’ям Спиридона на честь свт. Спиридона Триміфунтського. На завершення, владика і сестри привітали монахиню Спиридону з прийняттям ангельського чину.

Після завершення зворушливого обряду постригу владика виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопостриженої сестри.

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Теги: волинянка, Луцьк, монахиня
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Коментарі 3
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Для чого тут новини про московських попів і їхню секту? поясніть будь ласка, може я недалекий?
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Для чого тут новини про московських попів і їхню секту? поясніть будь ласка, може я недалекий?
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Підтримую!!! Вже ругулярними стають новини про московських попів та їхій спецпідрозділ ФСБ.
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