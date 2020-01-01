Хуліганив у черзі до банку: поліція склала протокол на волинянина за порушення карантину





Як розповіли у поліції, чоловік напідпитку хуліганив, був без маски, не хотів притримуватися черги в очікуванні до банківської установи, - пише



Група реагування патрульної поліції склала протокол на порушника за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил карантину) та за хуліганство і непокору працівникам поліції.



Нагадаємо, за порушення правил щодо карантину передбачена адміністративна відповідальність: штраф від 17-ти до 34-х тисяч гривень.



Фото на головній – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 3-го квітня біля одного з приміщень "Ощадбанку" на чоловіка склали протокол за порушення правил карантину.Як розповіли у поліції, чоловік напідпитку хуліганив, був без маски, не хотів притримуватися черги в очікуванні до банківської установи, - пише Буг. Група реагування патрульної поліції склала протокол на порушника за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил карантину) та за хуліганство і непокору працівникам поліції.Нагадаємо, за порушення правил щодо карантину передбачена адміністративна відповідальність: штраф від 17-ти до 34-х тисяч гривень.Фото на головній – ілюстративне.

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