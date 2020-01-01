вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

4 квітня на Волині: гортаючи календар

4 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження перший заступник голови Ківерцівської райдержадміністрації Юліан Таранчук (на фото) та заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віктор Довгополюк.

Також день народження 4 квітня у журналістки Олександри Фетисової та в екс-начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Анатолія Гетьманчука.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять імена Василь та Ісак.

Бажаємо їм міцного здоров’я, довголіття та натхнення на щодень.

Також сьогодні відзначають День веб-майстра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар, свято, історія, волиньpost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ізолюйтесь всередині сім'ї: як не зруйнувати родину під час карантину
Сьогодні, 01:02
Підполковника СБУ з Волині затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах
Сьогодні, 00:36
4 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Нововолинську судили злочинця, який проник до будинку та поцупив гроші
03 квітень, 23:23
Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони
03 квітень, 22:31
Схожі новини
2 квітня на Волині: гортаючи календар 2 квітня на Волині: гортаючи календар
02 квітень, 00:00
31 березня на Волині: гортаючи календар 31 березня на Волині: гортаючи календар
31 березень, 00:00
30 березня на Волині: гортаючи календар 30 березня на Волині: гортаючи календар
30 березень, 00:00
29 березня на Волині: гортаючи календар 29 березня на Волині: гортаючи календар
29 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ізолюйтесь всередині сім'ї: як не зруйнувати родину під час карантину
Сьогодні, 01:02
 0
Підполковника СБУ з Волині затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах
Сьогодні, 00:36
 0
4 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Нововолинську судили злочинця, який проник до будинку та поцупив гроші
03 квітень, 23:23
 0
Не Волині невідомі у балаклавах втікали від лісової охорони
03 квітень, 22:31
 0
Медіа
відео
1/8