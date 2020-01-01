4 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження перший заступник голови Ківерцівської райдержадміністрації(на фото) та заступник директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністраціїТакож день народження 4 квітня у журналісткита в екс-начальника Державної екологічної інспекції у Волинській області Анатолія Гетьманчука.Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків, які носять імена Василь та Ісак.Бажаємо їм міцного здоров’я, довголіття та натхнення на щодень.Також сьогодні відзначають День веб-майстра.