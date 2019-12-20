Громада під Луцьком – серед лідерів в Україні





Цього разу для всебічної оцінки експерти проаналізували більшу кількість показників, ніж раніше. 806 громад знову згрупували за критерієм чисельності населення. Зокрема, Підгайцівська потрапила до 3 групи - з населенням від 5 до 10 тисяч жителів (станом на 01.01.2019), повідомляють на



З 268 об’єднаних територіальних громад цієї групи Підгайцівська ОТГ – друга за рейтингом в Україні.



Оцінювання було проведено за вісьмома індикаторами. Скажімо, за обсягами видатків, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахваннями (по всіх галузях), наша громада - на другому місці. Цей показник відображає спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток. А за обсягами доходів загального фонду на одного мешканця ми – на десятому місці. Цей показник характеризує спроможність Підгайцівської ОТГ забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються на її території. Рівень дотаційності -11,8 % свідчить, що наша громада не є залежною від дотаційних ресурсів з державного бюджету.



Також експерти дослідили фінансові показники 806 ОТГ за підсумками 2019 року в розрізі 24 областей. На Волині, з-поміж 50 об’єднаних територіальних громад, Підгайцівська ОТГ за сімома показниками з вісьмох – також друга за рейтингом.



Матеріали підготували на підставі даних Міністерства фінансів України, Казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експертами програми«U-LEAD з Європою» та SKL International

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Веб-портал Децентралізація оприлюднив аналіз фінансових показників 806 ОТГ України за підсумками 2019 року.Цього разу для всебічної оцінки експерти проаналізували більшу кількість показників, ніж раніше. 806 громад знову згрупували за критерієм чисельності населення. Зокрема, Підгайцівська потрапила до 3 групи - з населенням від 5 до 10 тисяч жителів (станом на 01.01.2019), повідомляють на сайті громади З 268 об’єднаних територіальних громад цієї групи Підгайцівська ОТГ – друга за рейтингом в Україні.Оцінювання було проведено за вісьмома індикаторами. Скажімо, за обсягами видатків, спрямованих на виплату заробітної плати з нарахваннями (по всіх галузях), наша громада - на другому місці. Цей показник відображає спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток. А за обсягами доходів загального фонду на одного мешканця ми – на десятому місці. Цей показник характеризує спроможність Підгайцівської ОТГ забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які генеруються на її території. Рівень дотаційності -11,8 % свідчить, що наша громада не є залежною від дотаційних ресурсів з державного бюджету.Також експерти дослідили фінансові показники 806 ОТГ за підсумками 2019 року в розрізі 24 областей. На Волині, з-поміж 50 об’єднаних територіальних громад, Підгайцівська ОТГ за сімома показниками з вісьмох – також друга за рейтингом.Матеріали підготували на підставі даних Міністерства фінансів України, Казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експертами програми«U-LEAD з Європою» та SKL International

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