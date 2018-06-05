У Чорнобильській зоні відчуження горіло 20 гектарів лісу
Сьогодні, 05:06
У Чорнобильскій зоні відчуження горіли 20 гектарів лісу, про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Про це пише Бабель.
«4 квітня о 13:22 надійшла інформація, що поблизу селища Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа. Її гасили 90 людей та 21 одиниця техніки. Залучили два літаки АН-32П і гелікоптер МІ-8».
У ДСНС повідомляють, що гасити пожежу було складно через підвищений радіаційний фон на окремих ділянках. Запевняють, що населеним пунктам нічого не загрожує.
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Про це пише Бабель.
«4 квітня о 13:22 надійшла інформація, що поблизу селища Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа. Її гасили 90 людей та 21 одиниця техніки. Залучили два літаки АН-32П і гелікоптер МІ-8».
У ДСНС повідомляють, що гасити пожежу було складно через підвищений радіаційний фон на окремих ділянках. Запевняють, що населеним пунктам нічого не загрожує.
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