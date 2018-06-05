У Чорнобильській зоні відчуження горіло 20 гектарів лісу





Про це



«4 квітня о 13:22 надійшла інформація, що поблизу селища Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа. Її гасили 90 людей та 21 одиниця техніки. Залучили два літаки АН-32П і гелікоптер МІ-8».



У ДСНС повідомляють, що гасити пожежу було складно через підвищений радіаційний фон на окремих ділянках. Запевняють, що населеним пунктам нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чорнобильскій зоні відчуження горіли 20 гектарів лісу, про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.Про це пише Бабель.«4 квітня о 13:22 надійшла інформація, що поблизу селища Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа. Її гасили 90 людей та 21 одиниця техніки. Залучили два літаки АН-32П і гелікоптер МІ-8».У ДСНС повідомляють, що гасити пожежу було складно через підвищений радіаційний фон на окремих ділянках. Запевняють, що населеним пунктам нічого не загрожує.

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