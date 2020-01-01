Що найбільше купували українці, аби пересидіти карантин

Тарас Висоцький заявив, що під час карантину українці найчастіше купують борошно, вершкове масло і куряче м'ясо.



Про це



Відомство промоніторило закупівлі українців і прийшло до висновку, що в період з 18 по 26 березня жителі країни найчастіше купували курятину. Попит на цей вид м'яса зріс на 25% в порівнянні з середньодобовим споживанням в березні.



Крім того, збільшився попит і на інші товари: на 49% частіше почали купувати пшеничне борошно, на 40% - вершкове масло, на 17% - яйця.



Гречка і цукор стали більш популярними серед українців на карантині лише на 2 і 3% відповідно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник глави Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарствазаявив, що під час карантину українці найчастіше купують борошно, вершкове масло і куряче м'ясо.Про це повідомляє Соцпортал.Відомство промоніторило закупівлі українців і прийшло до висновку, що в період з 18 по 26 березня жителі країни найчастіше купували курятину. Попит на цей вид м'яса зріс на 25% в порівнянні з середньодобовим споживанням в березні.Крім того, збільшився попит і на інші товари: на 49% частіше почали купувати пшеничне борошно, на 40% - вершкове масло, на 17% - яйця.Гречка і цукор стали більш популярними серед українців на карантині лише на 2 і 3% відповідно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію