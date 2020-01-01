Що найбільше купували українці, аби пересидіти карантин
Сьогодні, 06:16
Заступник глави Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що під час карантину українці найчастіше купують борошно, вершкове масло і куряче м'ясо.
Про це повідомляє Соцпортал.
Відомство промоніторило закупівлі українців і прийшло до висновку, що в період з 18 по 26 березня жителі країни найчастіше купували курятину. Попит на цей вид м'яса зріс на 25% в порівнянні з середньодобовим споживанням в березні.
Крім того, збільшився попит і на інші товари: на 49% частіше почали купувати пшеничне борошно, на 40% - вершкове масло, на 17% - яйця.
Гречка і цукор стали більш популярними серед українців на карантині лише на 2 і 3% відповідно.
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Про це повідомляє Соцпортал.
Відомство промоніторило закупівлі українців і прийшло до висновку, що в період з 18 по 26 березня жителі країни найчастіше купували курятину. Попит на цей вид м'яса зріс на 25% в порівнянні з середньодобовим споживанням в березні.
Крім того, збільшився попит і на інші товари: на 49% частіше почали купувати пшеничне борошно, на 40% - вершкове масло, на 17% - яйця.
Гречка і цукор стали більш популярними серед українців на карантині лише на 2 і 3% відповідно.
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