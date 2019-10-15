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Чоловік загинув у пожежі на Волині

Чоловік загинув у пожежі на Волині
У дачному будинку на Волині після пожежі знайшли тіло чоловіка.

Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила речниця ДСНС у Волинській обасті Ірина Варварук.

3 квітня в селі Литовеж Іваничівського району на дачному масиві «Прикордонник» сталася пожежа в житловій кімнаті дачного будиночку. Вогонь знищив 24 метри покрівлі перекриття будівлі, речі домашнього вжитку та пошкодив внутрішнє облицювання стін.

На місці пожежі виявили тіло чоловіка, власника дачного будиночка, пенсіонера 1960 року народження, який проживав у Нововолинську. На місце події виїжджали дві пожежних машини. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: дачний будинок, пожежа
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