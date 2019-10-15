Чоловік загинув у пожежі на Волині





Про це у коментарі Інформаційному агентству Ірина Варварук.



3 квітня в селі Литовеж Іваничівського району на дачному масиві «Прикордонник» сталася пожежа в житловій кімнаті дачного будиночку. Вогонь знищив 24 метри покрівлі перекриття будівлі, речі домашнього вжитку та пошкодив внутрішнє облицювання стін.



На місці пожежі виявили тіло чоловіка, власника дачного будиночка, пенсіонера 1960 року народження, який проживав у Нововолинську. На місце події виїжджали дві пожежних машини. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дачному будинку на Волині після пожежі знайшли тіло чоловіка.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила речниця ДСНС у Волинській обасті3 квітня в селі Литовеж Іваничівського району на дачному масиві «Прикордонник» сталася пожежа в житловій кімнаті дачного будиночку. Вогонь знищив 24 метри покрівлі перекриття будівлі, речі домашнього вжитку та пошкодив внутрішнє облицювання стін.На місці пожежі виявили тіло чоловіка, власника дачного будиночка, пенсіонера 1960 року народження, який проживав у Нововолинську. На місце події виїжджали дві пожежних машини. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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