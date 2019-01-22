Через коронавірус у волинському місті не припинятимуть опалення будинків





У зв’язку з впровадженням карантину в Україні та з метою уникнення загострення гострих респіраторних вірусних інфекцій, КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» буде здійснювання надання послуг централізованого опалення, - повідомляє пресслужба підприємства.



Послуги з опалення будуть надаватися в нічний час доби при пониженні температури зовнішнього повітря нижче +10 С.



В денний час доби подача централізованного опалення буде призупинятися.



Споживачам підприємства буде здійснений перерахунок наданих послуг відносно чинного законодавства.

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