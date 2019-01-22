Через коронавірус у волинському місті не припинятимуть опалення будинків
Сьогодні, 08:10
У Володимирі-Волинському продовжать надавати тепло в оселі для уникнення захворювань серед жителів міста.
У зв’язку з впровадженням карантину в Україні та з метою уникнення загострення гострих респіраторних вірусних інфекцій, КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» буде здійснювання надання послуг централізованого опалення, - повідомляє пресслужба підприємства.
Послуги з опалення будуть надаватися в нічний час доби при пониженні температури зовнішнього повітря нижче +10 С.
В денний час доби подача централізованного опалення буде призупинятися.
Споживачам підприємства буде здійснений перерахунок наданих послуг відносно чинного законодавства.
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У зв’язку з впровадженням карантину в Україні та з метою уникнення загострення гострих респіраторних вірусних інфекцій, КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» буде здійснювання надання послуг централізованого опалення, - повідомляє пресслужба підприємства.
Послуги з опалення будуть надаватися в нічний час доби при пониженні температури зовнішнього повітря нижче +10 С.
В денний час доби подача централізованного опалення буде призупинятися.
Споживачам підприємства буде здійснений перерахунок наданих послуг відносно чинного законодавства.
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