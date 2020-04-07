В українському футболі – перша смерть від коронавірусу

Василь Федорюк. Йому було 72 роки.



Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook екс-глава Професійної футбольної ліги Святослав Сирота, пишуть



"Вчора від коронавірусу помер колишній президент ФК Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним та близьким. А решта, все ж, можливо, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", – написав Сирота.



Василь Федорюк був президентом ФК "Буковина" у 1993-1998 та 2007-2010 роках. Саме під його керівництвом клуб востаннє був учасником елітного дивізіону чемпіонату України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від коронавірусу помер колишній президент ФК "Буковина". Йому було 72 роки.Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook екс-глава Професійної футбольної ліги, пишуть "Факти". "Вчора від коронавірусу помер колишній президент ФК Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним та близьким. А решта, все ж, можливо, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", – написав Сирота.Василь Федорюк був президентом ФК "Буковина" у 1993-1998 та 2007-2010 роках. Саме під його керівництвом клуб востаннє був учасником елітного дивізіону чемпіонату України.

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