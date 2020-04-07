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В українському футболі – перша смерть від коронавірусу

В українському футболі – перша смерть від коронавірусу
Від коронавірусу помер колишній президент ФК "Буковина" Василь Федорюк. Йому було 72 роки.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook екс-глава Професійної футбольної ліги Святослав Сирота, пишуть "Факти".

"Вчора від коронавірусу помер колишній президент ФК Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним та близьким. А решта, все ж, можливо, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", – написав Сирота.

Василь Федорюк був президентом ФК "Буковина" у 1993-1998 та 2007-2010 роках. Саме під його керівництвом клуб востаннє був учасником елітного дивізіону чемпіонату України.

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Теги: смерть, коронавірус, футбольний клуб, Україна
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