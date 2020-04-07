В українському футболі – перша смерть від коронавірусу
Сьогодні, 14:00
Від коронавірусу помер колишній президент ФК "Буковина" Василь Федорюк. Йому було 72 роки.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook екс-глава Професійної футбольної ліги Святослав Сирота, пишуть "Факти".
"Вчора від коронавірусу помер колишній президент ФК Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним та близьким. А решта, все ж, можливо, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", – написав Сирота.
Василь Федорюк був президентом ФК "Буковина" у 1993-1998 та 2007-2010 роках. Саме під його керівництвом клуб востаннє був учасником елітного дивізіону чемпіонату України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook екс-глава Професійної футбольної ліги Святослав Сирота, пишуть "Факти".
"Вчора від коронавірусу помер колишній президент ФК Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним та близьким. А решта, все ж, можливо, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю", – написав Сирота.
Василь Федорюк був президентом ФК "Буковина" у 1993-1998 та 2007-2010 роках. Саме під його керівництвом клуб востаннє був учасником елітного дивізіону чемпіонату України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через борги лучани можуть залишитися без гарячої води
Сьогодні, 14:15
В українському футболі – перша смерть від коронавірусу
Сьогодні, 14:00
На Волині уже 20 медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:53
В Україну прийде похолодання
Сьогодні, 13:37
У дворі будинку побили і пограбували 84-річну волинянку
Сьогодні, 13:11