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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні приватним клінікам дозволили проводити тести на коронавірус

В Україні приватним клінікам дозволили проводити тести на коронавірус
Приватним лабораторіям та клінікам, а також усім закладам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію та потужності, дозволили проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ України.

“Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування”, - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Теги: коронавірус, клініки, тести
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