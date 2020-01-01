В Україні приватним клінікам дозволили проводити тести на коронавірус

Приватним лабораторіям та клінікам, а також усім закладам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію та потужності, дозволили проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.Про це повідомляє МОЗ України.“Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування”, - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України