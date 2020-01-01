вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у храмах ПЦУ на Волині святитимуть вербу

Як у храмах ПЦУ на Волині святитимуть вербу
Прес-секретар Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко розповів, як у храмах ПЦУ відзначатимуть Вербну неділю в умовах карантину.

Про це повідомляє 12 канал.

“У кафедральному соборі Святої Трійці богослужіння на Вербну неділю відбудеться. Вербу освячуватимуть на соборній площі, для цього там є спеціальна каплиця. Для прихожан обов’язковою є наявність засобів особистого захисту і ми будемо стежити, аби люди дотримувалися дистанції 1,5 метра. Після окроплення усі охочі зможуть зайти в храм для здійснення таїнств: сповіді, причастя. Усі необхідні умови ми забезпечимо”, – зазначив він.

У інших храмах ПЦУ міста та області богослужіння теж відбудеться. Формат проведення визначатиме кожна парафія окремо, залежно від кількості їх прихожан. Усіх настоятелів попередили, що дотримання запобіжних заходів – обов’язкове.

“В крайньому випадку, якщо прихожани не можуть прийти до церкви, вербу можна освятити вдома водою, яку набирали в храмах на Водохреще”, – зазначив Віталій Собко.

У Волинській єпархії УПЦ МП наразі вирішують алгоритм відзначення Вербної неділі у храмах. Обіцяють вже незабаром повідомити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Вербна неділя, карантин, храми ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у храмах ПЦУ на Волині святитимуть вербу
Сьогодні, 17:21
Як в умовах карантину працює луцький ЦНАП. ВІДЕО
Сьогодні, 17:16
Сільського голову на Волині підозрюють у халатності, що призвела до смерті чоловіка
Сьогодні, 16:50
Відома дизайнерка з Луцька потрапила до лікарні
Сьогодні, 16:29
Розповіли про стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
За минулу добу через «Ягодин» повернулося 700 людей За минулу добу через «Ягодин» повернулося 700 людей
Сьогодні, 15:30
Прем'єр Шмигаль прогнозує, що карантин в Україні триватиме до вересня, але його послаблять Прем'єр Шмигаль прогнозує, що карантин в Україні триватиме до вересня, але його послаблять
Сьогодні, 12:00
Військовий капелан розвозить продуктові набори лучанам, які опинилися в скруті під час карантину Військовий капелан розвозить продуктові набори лучанам, які опинилися в скруті під час карантину
Сьогодні, 11:36
Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома Афіша online подій на карантині: що подивитися та послухати, сидячи вдома
06 квітень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у храмах ПЦУ на Волині святитимуть вербу
Сьогодні, 17:21
 0
Як в умовах карантину працює луцький ЦНАП. ВІДЕО
Сьогодні, 17:16
 0
Сільського голову на Волині підозрюють у халатності, що призвела до смерті чоловіка
Сьогодні, 16:50
 0
Відома дизайнерка з Луцька потрапила до лікарні
Сьогодні, 16:29
 0
Розповіли про стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8