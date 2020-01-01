Як у храмах ПЦУ на Волині святитимуть вербу
Сьогодні, 17:21
Прес-секретар Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко розповів, як у храмах ПЦУ відзначатимуть Вербну неділю в умовах карантину.
Про це повідомляє 12 канал.
“У кафедральному соборі Святої Трійці богослужіння на Вербну неділю відбудеться. Вербу освячуватимуть на соборній площі, для цього там є спеціальна каплиця. Для прихожан обов’язковою є наявність засобів особистого захисту і ми будемо стежити, аби люди дотримувалися дистанції 1,5 метра. Після окроплення усі охочі зможуть зайти в храм для здійснення таїнств: сповіді, причастя. Усі необхідні умови ми забезпечимо”, – зазначив він.
У інших храмах ПЦУ міста та області богослужіння теж відбудеться. Формат проведення визначатиме кожна парафія окремо, залежно від кількості їх прихожан. Усіх настоятелів попередили, що дотримання запобіжних заходів – обов’язкове.
“В крайньому випадку, якщо прихожани не можуть прийти до церкви, вербу можна освятити вдома водою, яку набирали в храмах на Водохреще”, – зазначив Віталій Собко.
У Волинській єпархії УПЦ МП наразі вирішують алгоритм відзначення Вербної неділі у храмах. Обіцяють вже незабаром повідомити.
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Про це повідомляє 12 канал.
“У кафедральному соборі Святої Трійці богослужіння на Вербну неділю відбудеться. Вербу освячуватимуть на соборній площі, для цього там є спеціальна каплиця. Для прихожан обов’язковою є наявність засобів особистого захисту і ми будемо стежити, аби люди дотримувалися дистанції 1,5 метра. Після окроплення усі охочі зможуть зайти в храм для здійснення таїнств: сповіді, причастя. Усі необхідні умови ми забезпечимо”, – зазначив він.
У інших храмах ПЦУ міста та області богослужіння теж відбудеться. Формат проведення визначатиме кожна парафія окремо, залежно від кількості їх прихожан. Усіх настоятелів попередили, що дотримання запобіжних заходів – обов’язкове.
“В крайньому випадку, якщо прихожани не можуть прийти до церкви, вербу можна освятити вдома водою, яку набирали в храмах на Водохреще”, – зазначив Віталій Собко.
У Волинській єпархії УПЦ МП наразі вирішують алгоритм відзначення Вербної неділі у храмах. Обіцяють вже незабаром повідомити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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