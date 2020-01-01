Аварія у Луцьку: авто викинуло на узбіччя та врізалося в огорожу. ФОТО





Про це повідомили очевидці, -



ДТП сталась близько 19 години 7 квітня.



За словами очевидців зіткнулись Renault Kangoo та BMW на іноземній реєстрації. Від зіткнення одну з автівок викинуло на узбіччя. Вона врізалась у металеву огорожу та виїхала на тротуар.



Автомобілі отримали значні механічні пошкодження. Чи є постраждалі у ДТП наразі невідомо.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської у Луцьку трапилась аварія.Про це повідомили очевидці, - пише ІА Волинські новини.ДТП сталась близько 19 години 7 квітня.За словами очевидців зіткнулись Renault Kangoo та BMW на іноземній реєстрації. Від зіткнення одну з автівок викинуло на узбіччя. Вона врізалась у металеву огорожу та виїхала на тротуар.Автомобілі отримали значні механічні пошкодження. Чи є постраждалі у ДТП наразі невідомо.

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