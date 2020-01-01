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Аварія у Луцьку: авто викинуло на узбіччя та врізалося в огорожу. ФОТО

Аварія у Луцьку: авто викинуло на узбіччя та врізалося в огорожу. ФОТО
На перехресті вулиць Чернишевського та Ковельської у Луцьку трапилась аварія.

Про це повідомили очевидці, - пише ІА Волинські новини.

ДТП сталась близько 19 години 7 квітня.

За словами очевидців зіткнулись Renault Kangoo та BMW на іноземній реєстрації. Від зіткнення одну з автівок викинуло на узбіччя. Вона врізалась у металеву огорожу та виїхала на тротуар.

Автомобілі отримали значні механічні пошкодження. Чи є постраждалі у ДТП наразі невідомо.

Аварія у Луцьку: авто викинуло на узбіччя та врізалося в огорожу. ФОТО

Аварія у Луцьку: авто викинуло на узбіччя та врізалося в огорожу. ФОТО

Аварія у Луцьку: авто викинуло на узбіччя та врізалося в огорожу. ФОТО

Аварія у Луцьку: авто викинуло на узбіччя та врізалося в огорожу. ФОТО

Аварія у Луцьку: авто викинуло на узбіччя та врізалося в огорожу. ФОТО

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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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