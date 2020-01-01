Показали ретрофото знищеного костелу в Ковелі

Костел святого Станіслава у Ковелі мав повну назву: костел-пам'ятник крові і хвали святого Станіслава - Біскупа і Мученика.Костел вміщував до семи тисяч парафіян, - пишуть Хроніки Любарта.Висота його головної вежі досягала 72 метрів. Будівлю було видно далеко поза містом. У внутрішніх приміщеннях розміщувалися окремі каплиці для військових, для поховань, хрещальня з криптою, дві закристії (ризниці), музичний хор з органом. У 1933 році у храмі були встановлені і освячені дзвони з іменами «Віра», «Надія», «Любов». Фундамент почали закладати в 1922 році. Будівництво тривало до 1938 року. А вже з 1935 року у храмі почали проводитися богослужіння.Проте у липні 1944 року, костел був знищений.