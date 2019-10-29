Волинські рибалки «здали» колегу-порушника

Волинські рибалки-любителі повідомили на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля про порушення правил рибальства.Повідомлення надійшло 7 квітня, 0 20:00. Рибалки повідомили про порушення на річці Стир в межах міста Рожище Волинської області, - йдеться на сайті Волинського рибоохоронного патруля.Працівники відомства спільно з представниками поліції одразу виїхали на вказане місце події. Під час обстеження водного об’єкта викрили громадянина, який здійснював вилов водних біоресурсів – «павуком» (заборонене знаряддя лову, виготовлене із дерев’яних та сіткоснастевих матеріалів, яке не передбачене Правилами рибальства).Порушник встиг виловити 2,5 кг риби, а саме: плітка – 5 екз., окунь – 3 екз., плоскирка – 1 екз., лящ – 1 екз. Сума збитків, завданих рибному господарству, склала 680 грн.На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються до передачі в суд для притягнення порушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонене знаряддя вилучено.«Дякуємо громадянам за допомогу у виявленні правопорушень. Закликаємо громадськість і надалі інформувати рибоохоронний патруль про порушення правил рибальства. Ваша підтримка для нас важлива. Якщо ви стали свідком факту браконьєрства – прохання повідомляти на номер «гарячої» лінії рибпатруля: (067) 360-78-40» - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля