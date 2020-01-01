У Польщі оштрафували чотирьох українців за туризм під час карантину





Як пoвідoмляє



Чоловіки, які проживають в Стальововольському повіті (Підкарпатське воєводство), приїхали до міста й розгулювали ним, попри заборону робити це під час карантинних заходів у зв'язку з епідемією коронавірусу.



Прогулянка для всіх 4-х закінчилася на головній площі Сандомєжа, де на них натрапили поліцейські. Громадяни України під час контролю пояснили, що приїхали до міста з туристичною метою, аби оглянути місцеві пам'ятки.



У зв'язку з тим, що чоловіки порушили запроваджені урядом карантинні обмеження, їх оштрафували. Щоправда, не уточнюється, на яку саме суму. Відомо лише, що для Сандомєжа це був перший випадок, коли поліцейські змушені були покарати туристів після запровадження низки обмежень на пересування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поїздка до польського міста на прогулянку коштувала дорого українцям.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на niezalezna.pl, інцидент стався в місті Сандомєж, а його фігурантами були четверо громадян України.Чоловіки, які проживають в Стальововольському повіті (Підкарпатське воєводство), приїхали до міста й розгулювали ним, попри заборону робити це під час карантинних заходів у зв'язку з епідемією коронавірусу.Прогулянка для всіх 4-х закінчилася на головній площі Сандомєжа, де на них натрапили поліцейські. Громадяни України під час контролю пояснили, що приїхали до міста з туристичною метою, аби оглянути місцеві пам'ятки.У зв'язку з тим, що чоловіки порушили запроваджені урядом карантинні обмеження, їх оштрафували. Щоправда, не уточнюється, на яку саме суму. Відомо лише, що для Сандомєжа це був перший випадок, коли поліцейські змушені були покарати туристів після запровадження низки обмежень на пересування.

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