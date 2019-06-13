Волинський хірург врятував чоловіка, якого переїхав потяг. ВІДЕО

Любомир Валіхновський урятував чоловіка, якого переїхав потяг. Пацієнт знаходився у стані клінічної смерті, адже поїзд відтяв йому ноги та потрощив усе тіло.



Про це йдеться у сюжеті Сьогодні, -



Це був останній день відпустки Любомира Дмитровича. І тут йому зателефонували з районної лікарні, туди привезли пацієнта з травми, несумісні з життям.



«Він поступив у тяжкому травматичному шоці четвертого ступеня. Тиск – шістдесят на нуль», – розповів Любомир Валіхновський.



Олександр Жешко працював обхідником колії. Як потрапив під потяг - не пам’ятає. Пригадує лише запаморочення й потемніння в очах, прийшов до тями він уже в реанімації.



Потяг відтяв чоловікові ноги та покалічив руку. Біда сталася в полі далеко від переїзду. Поки знайшли спосіб доправити чоловіка до швидкої, він практично стік кров’ю.



Лікар-анестезіолог Турійської районної лікарні Віталій Мирона розповів, що об’єм крововтрати становив у межах 2,5–3 літрів, хворий був без свідомості й майже без ознак життя.



«Ми негайно приступили до виконання реанімаційних заходів. Був налагоджений внутрішньовенний доступ через підключення до підключичної вени», – зазначив анестезіолог.



Любомир Валіхновський усіпшно прооперував Олександра. Тепер життя чоловіка в безпеці, троє дітлахів знову обійматимуть свого батька і дякуватимуть лікареві за повторне його спасіння.



Адже виявляється, доля їх колись вже зводила. Та Олександрові тоді було менше року. Тоді хірург врятував його від задухи – в дихальні шляхи дитини потрапила гарбузова насінина. За це батьки Олександра стали вважати Любомира Дмитровича хрещеним дитини.



«Я вже 45 років роблю хірургом. Вже зробив більше 16 000 операцій. Був у нас роддом допомагав акушерам-гінекологам кесареве робити. Тих діток, хлопчиків особливо, в честь мене – Любомир», - каже лікар.



Хірург від бога робить на день до 10 хірургічних втручань. Каже, втоми не відчуває. Рятує його класична музика. Під неї він проводить усі свої блискучі операції.









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