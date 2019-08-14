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Другокласник з Волині врятував чоловіка, якого засипало піском

Другокласник з Волині врятував чоловіка, якого засипало піском
Другокласник ЗОШ І-ІІ ступенів-філії ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Шацьк під час прогулянки побачив чоловіка, якого засипало піском.

Хлопчик не розгубився і врятував його. Про цей випадок Район.Шацьк повідомила Ангеліна Віннічук, класна керівниця школяра.

Віктор Бобко пішов гуляти разом із собакою на Карасинську гору в Шацьку. На місці побачив, що з коренем впала сосна, яка спричинила зсув ґрунту. Цим піском засипало чоловіка – аж по груди. Він не міг поворухнутися і нічого не говорив. Проте хлопчик не розгубився і відразу почав розгрібати пісок. Через деякий час дитина визволила його з піщаного полону.

І саме тоді за другокласником прийшла його бабуся, яка теж стала свідком інциденту.

Ангеліна Віннічук каже, що цей вчинок її учня є направду геройським. Він не злякався, не втік, а швидко зорієнтувався, що має робити, і приступив до порятунку.

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Теги: порятунок, чоловік, пісок, Шацьк
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