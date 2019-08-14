Другокласник з Волині врятував чоловіка, якого засипало піском





Хлопчик не розгубився і врятував його. Про цей випадок Ангеліна Віннічук, класна керівниця школяра.



Віктор Бобко пішов гуляти разом із собакою на Карасинську гору в Шацьку. На місці побачив, що з коренем впала сосна, яка спричинила зсув ґрунту. Цим піском засипало чоловіка – аж по груди. Він не міг поворухнутися і нічого не говорив. Проте хлопчик не розгубився і відразу почав розгрібати пісок. Через деякий час дитина визволила його з піщаного полону.



І саме тоді за другокласником прийшла його бабуся, яка теж стала свідком інциденту.



Ангеліна Віннічук каже, що цей вчинок її учня є направду геройським. Він не злякався, не втік, а швидко зорієнтувався, що має робити, і приступив до порятунку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другокласник ЗОШ І-ІІ ступенів-філії ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Шацьк під час прогулянки побачив чоловіка, якого засипало піском.Хлопчик не розгубився і врятував його. Про цей випадок Район.Шацьк повідомила, класна керівниця школяра.пішов гуляти разом із собакою на Карасинську гору в Шацьку. На місці побачив, що з коренем впала сосна, яка спричинила зсув ґрунту. Цим піском засипало чоловіка – аж по груди. Він не міг поворухнутися і нічого не говорив. Проте хлопчик не розгубився і відразу почав розгрібати пісок. Через деякий час дитина визволила його з піщаного полону.І саме тоді за другокласником прийшла його бабуся, яка теж стала свідком інциденту.Ангеліна Віннічук каже, що цей вчинок її учня є направду геройським. Він не злякався, не втік, а швидко зорієнтувався, що має робити, і приступив до порятунку.

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