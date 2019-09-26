У Миколаєві водія маршрутки змусили на колінах просити вибачення у ветерана АТО. ВІДЕО

Олександра Беспалова як пільговика, вигнав його з транспорту та вдарив.



Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО Олександр Погребиський, - пише



Він повідомив, що з водієм була проведена виховна бесіда. Вона закінчилася тим, що маршрутник вибачився та став на коліна.



Погребиський нагадав, що Беспалов є інвалідом першої групи, оскільки не має ока та частини черепа, які втратив на війні.



За його словами, крім того, Укртрансбезпека склала 2 протоколи на транспортний засіб. А на самого водія написана заява в поліцію.



"Не можна зневажливо ставитись до учасників війни з РФ, скільки вже проведено виховних робіт з водіями маршруток, скільки вже вибачились? Не один десяток. Думаю, ця робота буде продовжуватись, поки ці люди не отримають чіткого розуміння поваги до прав учасників війни!" – написав ветеран АТО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві ветерани неоголошеної російсько-української війни змусили стати на коліна водія маршрутки, який напередодні відмовився везти інваліда війнияк пільговика, вигнав його з транспорту та вдарив.Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО, - пише Обозреватель Він повідомив, що з водієм була проведена виховна бесіда. Вона закінчилася тим, що маршрутник вибачився та став на коліна.Погребиський нагадав, що Беспалов є інвалідом першої групи, оскільки не має ока та частини черепа, які втратив на війні.За його словами, крім того, Укртрансбезпека склала 2 протоколи на транспортний засіб. А на самого водія написана заява в поліцію."Не можна зневажливо ставитись до учасників війни з РФ, скільки вже проведено виховних робіт з водіями маршруток, скільки вже вибачились? Не один десяток. Думаю, ця робота буде продовжуватись, поки ці люди не отримають чіткого розуміння поваги до прав учасників війни!" – написав ветеран АТО.

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