У Миколаєві водія маршрутки змусили на колінах просити вибачення у ветерана АТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
У Миколаєві ветерани неоголошеної російсько-української війни змусили стати на коліна водія маршрутки, який напередодні відмовився везти інваліда війни Олександра Беспалова як пільговика, вигнав його з транспорту та вдарив.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО Олександр Погребиський, - пише Обозреватель.
Він повідомив, що з водієм була проведена виховна бесіда. Вона закінчилася тим, що маршрутник вибачився та став на коліна.
Погребиський нагадав, що Беспалов є інвалідом першої групи, оскільки не має ока та частини черепа, які втратив на війні.
За його словами, крім того, Укртрансбезпека склала 2 протоколи на транспортний засіб. А на самого водія написана заява в поліцію.
"Не можна зневажливо ставитись до учасників війни з РФ, скільки вже проведено виховних робіт з водіями маршруток, скільки вже вибачились? Не один десяток. Думаю, ця робота буде продовжуватись, поки ці люди не отримають чіткого розуміння поваги до прав учасників війни!" – написав ветеран АТО.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО Олександр Погребиський, - пише Обозреватель.
Він повідомив, що з водієм була проведена виховна бесіда. Вона закінчилася тим, що маршрутник вибачився та став на коліна.
Погребиський нагадав, що Беспалов є інвалідом першої групи, оскільки не має ока та частини черепа, які втратив на війні.
За його словами, крім того, Укртрансбезпека склала 2 протоколи на транспортний засіб. А на самого водія написана заява в поліцію.
"Не можна зневажливо ставитись до учасників війни з РФ, скільки вже проведено виховних робіт з водіями маршруток, скільки вже вибачились? Не один десяток. Думаю, ця робота буде продовжуватись, поки ці люди не отримають чіткого розуміння поваги до прав учасників війни!" – написав ветеран АТО.
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Коментарі 3
Зробили картинку для російських змі
Чхати на ветеранів АТо.
Чорнорота Таня як 1-а ластівка, а потім черга дійде і до контужених мародерів.
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