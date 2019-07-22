Причина смерті молодого чоловіка із Рожищенського району – пневмонія
Сьогодні, 12:55
У селі Єлизаветин Рожищенського району 5 квітня помер 37-річний молодий чоловік Сергій Бринчук. У висновку судмедекспертизи вказали, що чоловік помер від ускладнень пневмонії та серцевої недостатності.
Про це йдеться у сюжеті «Вікна-новини» телеканалу «СТБ».
Нагадаємо, трагедія у сім'ї сталася ввечері 5 квітня. Рідні покійного звинувачують медиків у халатності. Вони вважають, що цьому можна було б запобігти, якби лікарі у Рожищенській центральній районній лікарні вчасно надали необхідну допомогу, замість того, щоб відправляти хворого додому.
Володимир Бринчук, рідний брат померлого одразу ж написав заяву, вказуючи на халатність медпрацівників лікарні.
Начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов'язків). Санкція статті, серед іншого, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років. Ведуть слідство.
Деталі - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті «Вікна-новини» телеканалу «СТБ».
Нагадаємо, трагедія у сім'ї сталася ввечері 5 квітня. Рідні покійного звинувачують медиків у халатності. Вони вважають, що цьому можна було б запобігти, якби лікарі у Рожищенській центральній районній лікарні вчасно надали необхідну допомогу, замість того, щоб відправляти хворого додому.
Володимир Бринчук, рідний брат померлого одразу ж написав заяву, вказуючи на халатність медпрацівників лікарні.
Начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов'язків). Санкція статті, серед іншого, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років. Ведуть слідство.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну то від covid-19 так і пишіть! Це ж зрозуміло, що і до чого!
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