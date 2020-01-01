У Луцьку – довжелезні черги до магазинів. ФОТО





Нагадаємо, в одному з волинських ЗМІ зранку 10 квітня з'явилася новина про те, що на території Волині у суботу та неділю закриють всі магазини та аптеки.



Згодом в ОДА повідомили, що таких обмежень не буде. Мешканців області просять з 13.00 суботи до 06.00 понеділка не виходити з дому та придбати



Інформацію про те, що у Луцьку Ігор Поліщук.



Утім, "вірус паніки", що вже встиг поширитися містом, вніс свої корективи у життя лучан - перед деякими супермаркетами станом на 15:50, зокрема, "Сільпо" на проспекті Президента Грушевського, утворилася величезна черга.



Чекають своєї черги, аби закупитися продуктами, і лучани поблизу "АТБ", що на Ковельській.



Зо два десятки людей стоять у черзі біля супермаркету "Салют", що на проспекті Грушевського.



Окрім того, на проспекті Грушевського стоять у черзі люди й до менших продуктових магазинів.



Утворилися черги й біля супермаркетів "Сільпо", що на вулиці Кравчука, та "АТБ", що на Конякіна.







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