У Луцьку – довжелезні черги до магазинів. ФОТО
Сьогодні, 16:04
Через новину про введення у вихідні дні режиму особливого пересування, у Луцьку виникли довжелезні черги до магазинів.
Нагадаємо, в одному з волинських ЗМІ зранку 10 квітня з'явилася новина про те, що на території Волині у суботу та неділю закриють всі магазини та аптеки.
Згодом в ОДА повідомили, що таких обмежень не буде. Мешканців області просять з 13.00 суботи до 06.00 понеділка не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.
Інформацію про те, що у Луцьку працюватимуть і магазини, і аптеки, і АЗС підтвердив радник мера Ігор Поліщук.
Утім, "вірус паніки", що вже встиг поширитися містом, вніс свої корективи у життя лучан - перед деякими супермаркетами станом на 15:50, зокрема, "Сільпо" на проспекті Президента Грушевського, утворилася величезна черга.
Чекають своєї черги, аби закупитися продуктами, і лучани поблизу "АТБ", що на Ковельській.
Зо два десятки людей стоять у черзі біля супермаркету "Салют", що на проспекті Грушевського.
Окрім того, на проспекті Грушевського стоять у черзі люди й до менших продуктових магазинів.
Утворилися черги й біля супермаркетів "Сільпо", що на вулиці Кравчука, та "АТБ", що на Конякіна.
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Нагадаємо, в одному з волинських ЗМІ зранку 10 квітня з'явилася новина про те, що на території Волині у суботу та неділю закриють всі магазини та аптеки.
Згодом в ОДА повідомили, що таких обмежень не буде. Мешканців області просять з 13.00 суботи до 06.00 понеділка не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.
Інформацію про те, що у Луцьку працюватимуть і магазини, і аптеки, і АЗС підтвердив радник мера Ігор Поліщук.
Утім, "вірус паніки", що вже встиг поширитися містом, вніс свої корективи у життя лучан - перед деякими супермаркетами станом на 15:50, зокрема, "Сільпо" на проспекті Президента Грушевського, утворилася величезна черга.
Чекають своєї черги, аби закупитися продуктами, і лучани поблизу "АТБ", що на Ковельській.
Зо два десятки людей стоять у черзі біля супермаркету "Салют", що на проспекті Грушевського.
Окрім того, на проспекті Грушевського стоять у черзі люди й до менших продуктових магазинів.
Утворилися черги й біля супермаркетів "Сільпо", що на вулиці Кравчука, та "АТБ", що на Конякіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Особисто я завжди казав що наша ВЛАДА, шайка дурачків. Вони б про обмеження завтра, в годин 11 сказали. І взагалі, які обмеження пересування. Конституція України і Конвенція прав людини їм в руки.
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