На Волині призначили голову районного суду
Сьогодні, 19:08
Вчора, 9 квітня, обрали голову Шацького районного суду у Волинській області.
Про це йдеться на сайті районного суду.
Так, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» під час зібрання суддів Шацького районного суду Волинської області шляхом таємного голосування 9 квітня переобрали Сушик Наталію Вячеславівну головою Шацького районного суду.
Наталію Сушик перепризначили на посаду голови Шацького районного суду строком на три роки.
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Про це йдеться на сайті районного суду.
Так, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» під час зібрання суддів Шацького районного суду Волинської області шляхом таємного голосування 9 квітня переобрали Сушик Наталію Вячеславівну головою Шацького районного суду.
Наталію Сушик перепризначили на посаду голови Шацького районного суду строком на три роки.
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