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На Волині призначили голову районного суду

На Волині призначили голову районного суду
Вчора, 9 квітня, обрали голову Шацького районного суду у Волинській області.

Про це йдеться на сайті районного суду.

Так, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» під час зібрання суддів Шацького районного суду Волинської області шляхом таємного голосування 9 квітня переобрали Сушик Наталію Вячеславівну головою Шацького районного суду.

Наталію Сушик перепризначили на посаду голови Шацького районного суду строком на три роки.


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Теги: новий голова, Шацький район
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