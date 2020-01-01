На Волині призначили голову районного суду





Про це



Так, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» під час зібрання суддів Шацького районного суду Волинської області шляхом таємного голосування 9 квітня переобрали Сушик Наталію Вячеславівну головою Шацького районного суду.



Наталію Сушик перепризначили на посаду голови Шацького районного суду строком на три роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 9 квітня, обрали голову Шацького районного суду у Волинській області.Про це йдеться на сайті районного суду.Так, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» під час зібрання суддів Шацького районного суду Волинської області шляхом таємного голосування 9 квітня переобралиголовою Шацького районного суду.Наталію Сушик перепризначили на посаду голови Шацького районного суду строком на три роки.

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