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Волинські поліцейські та екологи ловили паліїв сухої трави

Волинські поліцейські та екологи ловили паліїв сухої трави
За останній місяць на території Шацького району рятувальники ліквідували шість пожеж сухої трави та одна пожежа торфовища.

Загальна площа знищеної рослинності 5.5 га та 0.5 га торфовищ, повідомляють шацькі рятувальники, - пише Район.Шацьк

Саме тому працівниками Шацького районного сектору спільно з представником Державної екологічної інспекції та працівником поліції провели рейди з виявлення фактів спалювання сухої трави та рослинних залишків на території Шацького району.

За результатами даного рейду було проведено роз’яснювальну роботу з населенням району. Разом з тим рейдова група виявила чотири факти спалювання сухої трави в таких населених пунктах як:

- смт.Шацьк

- с. Піща

- с. Пехи

- с. Плоске

На всіх порушників склали адміністративні протоколи за статтею 77¹ КУпАП. Вони визнали свою вину та пообіцяли більше не спалювати сухої рослинності на відкритій території.

Дані рейди будуть проводитись в майбутньому і матимуть систематичний характер.

Рятувальники наголошують, що за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків особи, винні у підпалі, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 170 гривень до 1190 гривень.

Шацькі рятувальники закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.

Волинські поліцейські та екологи ловили паліїв сухої трави

Волинські поліцейські та екологи ловили паліїв сухої трави

Волинські поліцейські та екологи ловили паліїв сухої трави

Волинські поліцейські та екологи ловили паліїв сухої трави

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Теги: шацьк, палії, суха трава
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