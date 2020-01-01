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В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах

В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах
У Вишнівські ОТГ здійснили рейд-перевірки та обстеження суб’єктів господарювання, діяльність яких дозволена у період карантину, щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Про це інформує Кордон.

Рейд проводили начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Любомльського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Микола Гуняга та поліцейські офіцери Вишнівської громади Богдан Остапчук й Максим Савош.

З персоналом закладів проводиться роз’яснювальна робота щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, були вручені пам’ятки щодо безпечного ведення діяльності закладу в умовах карантину.

В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах

В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах

В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах

В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах

В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах

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Теги: карантин, ОТГ, волинь
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