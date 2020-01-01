В ОТГ на Волині перевірили дотримання карантину у магазинах





Про це



Рейд проводили начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Любомльського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Микола Гуняга та поліцейські офіцери Вишнівської громади Богдан Остапчук й Максим Савош.



З персоналом закладів проводиться роз’яснювальна робота щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, були вручені пам’ятки щодо безпечного ведення діяльності закладу в умовах карантину.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вишнівські ОТГ здійснили рейд-перевірки та обстеження суб’єктів господарювання, діяльність яких дозволена у період карантину, щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог.Про це інформує Кордон.Рейд проводили начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Любомльського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській областіта поліцейські офіцери Вишнівської громади БЗ персоналом закладів проводиться роз’яснювальна робота щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, були вручені пам’ятки щодо безпечного ведення діяльності закладу в умовах карантину.

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