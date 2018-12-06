На Волині затримали автівку на «євробляхах» з бурштином
Сьогодні, 14:10
Волинська прокуратура повідомила мешканцю Рівненської області про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину.
Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, увечері 11 березня 2020 року працівники Маневицького відділу поліції, зупинивши авто на іноземній реєстрації, вилучили у його пасажира бурштин, законність походження якого він не підтвердив жодними документами.
Триває досудове розслідування.
Прокуратура області вкотре наголошує: згідно з санкцією ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.
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Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, увечері 11 березня 2020 року працівники Маневицького відділу поліції, зупинивши авто на іноземній реєстрації, вилучили у його пасажира бурштин, законність походження якого він не підтвердив жодними документами.
Триває досудове розслідування.
Прокуратура області вкотре наголошує: згідно з санкцією ст. 240–1 КК України, за незаконне видобування бурштину, а так само за збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.
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