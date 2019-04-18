Великдень–2020: у скільки на Волині обійдеться зібрати пасхальний кошик

Цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме в середньому по Україні 801 гривню.Про цедиректор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААНЗа розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вже п’ятий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 683 грн, а найдорожчим – 876 грн – у Києві. Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних з подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативним сплеском цін на продукти на хвилі паніки через запровадження карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19, пояснив експерт.За його словами, у західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде у Волинській (713 грн), на Рівненщині (716 грн), у Чернівецькій області (725 грн), на Закарпатті (726 грн) та Львівській області (727 грн). Найдорожчим у регіоні великодній кошик буде в Івано-Франківській області – 771 грн.У центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Кіровоградщині –696 грн. Трохи більше доведеться за нього заплатити на Сумщині (716 грн), Хмельниччині та Житомирщині (по 718 грн), Чернігівщині та Вінниччині (по 725 грн). На Полтавщині Великодній кошик обійдеться у 734 грн, на Київщині – 748 грн, на Черкащині – 770 грн. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 876 грн.Вартість великоднього кошику на сході буде коливатися в межах 713-812 грн. У Запорізькій області він обійдеться у 713 грн, у Дніпропетровській – 729 грн, у Донецькій – 770 грн, а у Луганській області – 778 грн. Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Харківській області, де вартість продуктового набору перевищить середню по країні і становитиме 812 грн.Вартість великоднього кошику на Миколаївщині становитиме 749 грн. Жителям інших південних областей – Одеської та Херсонської – доведеться заплатити по 773 грн, зазначив Юрій Лупенко.