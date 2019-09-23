У Луцьку двох жінок постригли у монахині

У шостий тиждень Великого посту митрополит Луцький і Волинськийдвічі звершив чин постригу в жіночому монастирі Святителя Василія Великого, що в обласному центрі.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.Як повідомила намісниця обителі ігуменя, 7 квітня, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці, після вечірні в домовому Свято-Катеринівському храмі відбувся постриг у рясофор (перший із трьох ступенів монашества) послушниціА 11 квітня, напередодні Входу Господнього в Єрусалим, увечері високопреосвященний звершив постриг у малу схиму (другий ступінь) інокині. Тепер їх зватимуть Ольгою й Анною. Архієрей привітав новопострижених, дав настанови про монаший життєвий шлях.