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У Луцьку двох жінок постригли у монахині

У Луцьку двох жінок постригли у монахині
У шостий тиждень Великого посту митрополит Луцький і Волинський Михаїл двічі звершив чин постригу в жіночому монастирі Святителя Василія Великого, що в обласному центрі.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.

Як повідомила намісниця обителі ігуменя Анастасія (Заруденець), 7 квітня, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці, після вечірні в домовому Свято-Катеринівському храмі відбувся постриг у рясофор (перший із трьох ступенів монашества) послушниці Оксани Юхти.

А 11 квітня, напередодні Входу Господнього в Єрусалим, увечері високопреосвященний звершив постриг у малу схиму (другий ступінь) інокині Марії (Свідерської). Тепер їх зватимуть Ольгою й Анною. Архієрей привітав новопострижених, дав настанови про монаший життєвий шлях.

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Теги: монахині, черниці, Луцьк, владика Михаїл
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