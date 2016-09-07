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У Луцьку безкоштовно розвозять освячені паски

У Луцьку безкоштовно розвозять освячені паски
У Луцьку настоятель храму Іоанна Златоустого доставляє продуктові набори та освячені паски додому прихожанам у складних обставинах.

Зібрати гостинці допомагли меценати, повідомляє "12 канал".

Настоятель храму святителя Іоанна Златоустого Петро Атаманів окроплює паски просто у магазині, а потім їх разом з продуктовими наборами розвозить нужденним.

“Багато в нас на парафії є одиноких, людей, які незабезпечені, є в нас сироти, є круглі сироти. Хай цей маленький подарунок облегшить їхнє життя. Хочеться такою благодійною справою зайнятись напередодні святого Христового Воскресіння”, – каже священник.

Окрім пасок, кожній сім’ї священник вручатиме й продуктовий набір. Купити їх допомогли меценати – небайдужі прихожани храму. Усі продукти разом із освяченими пасками отець Петро везе своїм прихожанам особисто.

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Теги: Луцьк, освячені паски, безкоштовно
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