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У місті на Волині запровадили спеціальні маршрути для доїзду медиків у лікарню

У місті на Волині запровадили спеціальні маршрути для доїзду медиків у лікарню
У Ковелі на період карантину запровадили спеціальні рейси для доїзду медиків у лікарню.

Про це йдеться на сайті мерії.

Автобуси курсуватимуть за напрямком: «Сільмаш – Ковельське МТМО – вул. В. Стуса» та «Льонзавод – Ковельське МТМО».

Проїзд для працівників охорони здоров’я безкоштовний. Перевізники отримають грошову компенсацію з міського бюджету.

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Теги: карантин, доїзд, медики, Ковель
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