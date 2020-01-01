У місті на Волині запровадили спеціальні маршрути для доїзду медиків у лікарню
Сьогодні, 16:05
У Ковелі на період карантину запровадили спеціальні рейси для доїзду медиків у лікарню.
Про це йдеться на сайті мерії.
Автобуси курсуватимуть за напрямком: «Сільмаш – Ковельське МТМО – вул. В. Стуса» та «Льонзавод – Ковельське МТМО».
Проїзд для працівників охорони здоров’я безкоштовний. Перевізники отримають грошову компенсацію з міського бюджету.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Автобуси курсуватимуть за напрямком: «Сільмаш – Ковельське МТМО – вул. В. Стуса» та «Льонзавод – Ковельське МТМО».
Проїзд для працівників охорони здоров’я безкоштовний. Перевізники отримають грошову компенсацію з міського бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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