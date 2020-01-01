У місті на Волині запровадили спеціальні маршрути для доїзду медиків у лікарню





Про це йдеться на сайті мерії.



Автобуси курсуватимуть за напрямком: «Сільмаш – Ковельське МТМО – вул. В. Стуса» та «Льонзавод – Ковельське МТМО».



Проїзд для працівників охорони здоров’я безкоштовний. Перевізники отримають грошову компенсацію з міського бюджету.

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