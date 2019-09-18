Волинська модель «плюс-сайз» – героїня нового відео на пісню Павла Зіброва

Ірина Демчук стала героїнею відео Павла Зіброва на пісню «ДІВЧИНА XL».



Ірина Демчук поділилася з журналістами



“Моя подруга модель XL, яка є директором конкурсу Міс і Місіс Україна плюс-сайз, Тетяна Котьолкіна, товаришує з Зібровим і запропонувала мені взяти участь”, – розповідає Ірина.



Подруга дівчини зазначила, що Павло Зібров написав пісню, а кліп зняти ніяк, бо ж карантин. І його команда позбирала зіркові фото пишногрудих моделей ХL.



“Вимоги до фото були: бажано з декольте, і в вечірній сукні. Я запропонувала декілька світлин, які мала. Хоча важко було підібрати, у мене більшість фото в вечірніх закритих сукнях, а якщо з декольте – то це фото в купальниках. Тепер знаю, яких фотосесій бракує”, – додала Ірина.



Нововолинська модель XL зазначила: “Приємно, що відібрали декілька моїх фото для кліпу”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Модель плюс-сайз, учасниця проєкту «Модель ХL», дівчина з Нововолинськастала героїнею відеона пісню «ДІВЧИНА XL».Ірина Демчук поділилася з журналістами БУГу , як вона стала героїнею відео.“Моя подруга модель XL, яка є директором конкурсу Міс і Місіс Україна плюс-сайз,, товаришує з Зібровим і запропонувала мені взяти участь”, – розповідає Ірина.Подруга дівчини зазначила, що Павло Зібров написав пісню, а кліп зняти ніяк, бо ж карантин. І його команда позбирала зіркові фото пишногрудих моделей ХL.“Вимоги до фото були: бажано з декольте, і в вечірній сукні. Я запропонувала декілька світлин, які мала. Хоча важко було підібрати, у мене більшість фото в вечірніх закритих сукнях, а якщо з декольте – то це фото в купальниках. Тепер знаю, яких фотосесій бракує”, – додала Ірина.Нововолинська модель XL зазначила: “Приємно, що відібрали декілька моїх фото для кліпу”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію