Волинська модель «плюс-сайз» – героїня нового відео на пісню Павла Зіброва
Сьогодні, 16:13
Модель плюс-сайз, учасниця проєкту «Модель ХL», дівчина з Нововолинська Ірина Демчук стала героїнею відео Павла Зіброва на пісню «ДІВЧИНА XL».
Ірина Демчук поділилася з журналістами БУГу, як вона стала героїнею відео.
“Моя подруга модель XL, яка є директором конкурсу Міс і Місіс Україна плюс-сайз, Тетяна Котьолкіна, товаришує з Зібровим і запропонувала мені взяти участь”, – розповідає Ірина.
Подруга дівчини зазначила, що Павло Зібров написав пісню, а кліп зняти ніяк, бо ж карантин. І його команда позбирала зіркові фото пишногрудих моделей ХL.
“Вимоги до фото були: бажано з декольте, і в вечірній сукні. Я запропонувала декілька світлин, які мала. Хоча важко було підібрати, у мене більшість фото в вечірніх закритих сукнях, а якщо з декольте – то це фото в купальниках. Тепер знаю, яких фотосесій бракує”, – додала Ірина.
Нововолинська модель XL зазначила: “Приємно, що відібрали декілька моїх фото для кліпу”.
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Ірина Демчук поділилася з журналістами БУГу, як вона стала героїнею відео.
“Моя подруга модель XL, яка є директором конкурсу Міс і Місіс Україна плюс-сайз, Тетяна Котьолкіна, товаришує з Зібровим і запропонувала мені взяти участь”, – розповідає Ірина.
Подруга дівчини зазначила, що Павло Зібров написав пісню, а кліп зняти ніяк, бо ж карантин. І його команда позбирала зіркові фото пишногрудих моделей ХL.
“Вимоги до фото були: бажано з декольте, і в вечірній сукні. Я запропонувала декілька світлин, які мала. Хоча важко було підібрати, у мене більшість фото в вечірніх закритих сукнях, а якщо з декольте – то це фото в купальниках. Тепер знаю, яких фотосесій бракує”, – додала Ірина.
Нововолинська модель XL зазначила: “Приємно, що відібрали декілька моїх фото для кліпу”.
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