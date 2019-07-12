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Відома волинська легкоатлетка розповіла, чим займається на карантині. ВІДЕО

Відома волинська легкоатлетка розповіла, чим займається на карантині. ВІДЕО
На літніх Олімпійських іграх, які через пандемію COVID-19 перенесли, в змаганнях з метання молоту повинна була виступати волинянка Ірина Климець.

Нині спортсменка перебуває у Луцьку, - пише Суспільне.

Ірина каже, що намагається дотримуватися ізоляції. Коли виходить на вулицю – обов’язково в масці та окулярах. Розповідає, що про рішення перенести Олімпіаду на рік через епідемію COVID-19 дізналася в Анталії на тренуваннях збірної України.

"Розчарування було, адже ми готувалися, адже це був основний старт сезону, ми налаштовувалися. На наступний день я прокинулася і зрозуміла, що я молода, поговорили з тренерами і зрозуміли, що рік переносу дасть мені змогу ще краще підготуватись до Ігор. Удосконалитися і тактично і фізично краще підготовку зробити”, - каже спортсменка.

Ірина розповідає, що у китайському місті Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу, вона була у жовтні 2019-го. Там брала участь у Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців.

Наразі, розповідає спортсменка, вперше за останні роки має можливість багато часу проводити із рідними. Під час карантину, говорить дівчина, у неї з’явилося декілька нових хоббі.

“Закінчила вишивати ікону бісером, читаю книжки. Я займаюся кулінарією. В інстаграмі можна побачити. Дуже люблю молочні продукти. Сири, молоко, млинці і сирники. Стандартно у мене на сніданок це все дуже часто можна побачити. Також вчора робила вареники із сиром", - продовжує розповідь Ірина.



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Теги: Ірина Климець, спорт, Волинь
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