Лікарня на Волині терміново шукає працівників в реанімацію





Про це йдеться у



Зокрема, повідомляють, що для роботи в реанімаційному відділенні терміново шукають санітарок і медичних сестер.



Обіцяють оплату праці в 4-кратному розмірі посадового окладу. Окрім того, запрошують на роботу студентів-медиків.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинська центральна міська лікарня повідомила, що терміново потребує працівників.Про це йдеться у повідомленні від управління лікарні у фейсбуці.Зокрема, повідомляють, що для роботи в реанімаційному відділенні терміново шукають санітарок і медичних сестер.Обіцяють оплату праці в 4-кратному розмірі посадового окладу. Окрім того, запрошують на роботу студентів-медиків.

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