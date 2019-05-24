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Лікарня на Волині терміново шукає працівників в реанімацію

Лікарня на Волині терміново шукає працівників в реанімацію
Нововолинська центральна міська лікарня повідомила, що терміново потребує працівників.

Про це йдеться у повідомленні від управління лікарні у фейсбуці.

Зокрема, повідомляють, що для роботи в реанімаційному відділенні терміново шукають санітарок і медичних сестер.

Обіцяють оплату праці в 4-кратному розмірі посадового окладу. Окрім того, запрошують на роботу студентів-медиків.

Фото ілюстративне

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Теги: Нововолинсь, лікарня, працівники, реанімація
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