Лікарня на Волині терміново шукає працівників в реанімацію
Сьогодні, 14:48
Нововолинська центральна міська лікарня повідомила, що терміново потребує працівників.
Про це йдеться у повідомленні від управління лікарні у фейсбуці.
Зокрема, повідомляють, що для роботи в реанімаційному відділенні терміново шукають санітарок і медичних сестер.
Обіцяють оплату праці в 4-кратному розмірі посадового окладу. Окрім того, запрошують на роботу студентів-медиків.
Фото ілюстративне
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Про це йдеться у повідомленні від управління лікарні у фейсбуці.
Зокрема, повідомляють, що для роботи в реанімаційному відділенні терміново шукають санітарок і медичних сестер.
Обіцяють оплату праці в 4-кратному розмірі посадового окладу. Окрім того, запрошують на роботу студентів-медиків.
Фото ілюстративне
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