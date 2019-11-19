Волинське місто отримає з держбюджету понад 1,5 мільйона на інсулін
Сьогодні, 05:18
Місто Ковель отримає з державного бюджету понад півтора мільйона гривень на інсулін
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету і фінансів розглянули питання про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 р. № 60/6 «Про міський бюджет міста Ковеля на 2020 рік».
З державного бюджету місто отримає понад півтора мільйона гривень на інсулін для хворих на цукровий діабет.
"Вносяться зміни до показників міського бюджету у зв’язку з виділенням з резервного фонду понад мільйон вісімсот тисяч гривень. Вони відповідно до рішення комісії ТЕП та НС спрямовані на заходи щодо запобігання поширення коронавірусу. Це кошти, про що ми інформували раніше, використані на придбання дезінфікуючих препаратів, засобів індивідуального захисту, ліків, виробів медичного призначення, антисептиків тощо. У разі потреби - для закупівлі продуктів харчування медпрацівникам, які надаватимуть допомогу хворим на COVID – 19", - йдеться уповідомленні на сайті міськради.
Усі проєкти рішень комісія рекомендувала на затвердження сесії.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету і фінансів розглянули питання про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 р. № 60/6 «Про міський бюджет міста Ковеля на 2020 рік».
З державного бюджету місто отримає понад півтора мільйона гривень на інсулін для хворих на цукровий діабет.
"Вносяться зміни до показників міського бюджету у зв’язку з виділенням з резервного фонду понад мільйон вісімсот тисяч гривень. Вони відповідно до рішення комісії ТЕП та НС спрямовані на заходи щодо запобігання поширення коронавірусу. Це кошти, про що ми інформували раніше, використані на придбання дезінфікуючих препаратів, засобів індивідуального захисту, ліків, виробів медичного призначення, антисептиків тощо. У разі потреби - для закупівлі продуктів харчування медпрацівникам, які надаватимуть допомогу хворим на COVID – 19", - йдеться уповідомленні на сайті міськради.
Усі проєкти рішень комісія рекомендувала на затвердження сесії.
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